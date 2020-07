Yeon Sang-ho Suka Menciptakan Karya Spektakuler

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah berhasilkan membuat Train to Busan, kini sutradara Yeon Sang-ho membuat film lanjutan berjudul Peninsula. Tak butuh waktu lama film tersebut juga menuai sukses saat diputar perdana di Korea Selatan. Tak lama lagi Peninsula juga tayang di bioskop pada sesi musim panas 2020.

Bisa dibilang, Peninsula adalah karya spektakuler sekaligus kisah terakhir untuk trilogi zombi dari sutradara Yeon Sang-ho, yang menggambarkan pasca-apokaliptik di semenanjung Korea.

Sebelumnya Train to Busan menjadi film K-zombi rujukan dan dijual ke lebih dari 160 negara, dan menghasilkan lebih dari US$ 140 juta. Train to Busan menjadi salah satu film Korea paling sukses yang pernah ada.

Dikombinasikan dengan animasi Seoul Station, sekarang hadir Peninsula yang berlangsung 4 tahun setelah Train to Busan. Sutradara Yeon tak hentinya menciptakan alam semesta zombi-nya sendiri.

Dari imajinasi Yeon yang tak tertandingi, Peninsula mengubah pemandangan sehari-hari yang biasa, menjadi latar belakang yang direklamasi secara alami dan dibanjiri dengan zombi mematikan.

'Saya membayangkan seperti apa Korea setelah wabah yang digambarkan dalam Train to Busan dan skenario seperti apa yang akan terjadi," kata Yeon dalam rilis yang diterima Suara Pembaruan, Kamis (23/7/2020).

Yeon mencurahkan banyak energi untuk menciptakan pemandangan yang belum pernah terlihat sebelumnya untuk membuat karya yang spektakuler. Mulai dari jalan raya yang penuh dengan mobil-mobil terlantar, hingga sebuah kota yang dipenuhi oleh bangkai kapal-kapal yang terdampar di darat.

Latar belakang ini menambah realisme tentang bagaimana waktu telah berlalu lebih dari 4 tahun sejak wabah.

“Saya pikir menarik untuk membayangkan kembali pemandangan yang sudah Anda kenal dan mengubahnya menjadi reruntuhan,” tuturnya.

Peninsula menjadi puncak karya yang spesial baginya dan juga seluruh penggemar film Yeon yang berada di dunia.

Studio produksi RedPeter Films, Lee Dong-ha mengatakan, telah membaca antusias para penggemar yang kerap mendiskusikan apa yang terjadi setelah film Train to Busan.

“Kami pikir ada cukup banyak cerita untuk diceritakan setelah film itu. Kami bisa membawa cerita baru yang memperluas semestanya,” terang Lee.

Antusias penonton juga terlihat bahkan sebelum perilisan Peninsula. Pada Juni 2020, Festival Film Cannes secara resmi mengundang Peninsula ke deretan seleksi tahun 2020.

"Mengikuti Park Chan-wook dan Bong Joon-ho, Yeon Sang-ho adalah sutradara Korea yang representatif. Peninsula adalah sekuel yang sangat baik,” kata direktur artistik Festival Film Cannes Thierry Fremaux.