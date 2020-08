Bad Genius The Series Angkat Kebobrokan Dunia Pendidikan

Jakarta, Beritasatu.com - Tidak hanya drama Korea saja yang menjadi favorit tontonan masyarakat Indonesia. Tayangan serial asal Thailand juga menjadi pilihan, terutama dalam mengisi waktu luang selama pandemi virus corona (Covid-19).

Melalui kampanye #TemeninKamu WeTV dan Iflix menghadirkan salah satu serial unggulan asal Negeri Gajah Putih tersebut, yaitu Bad Genius the Series.

Bad Genius The Series mengangkat cerita mengenai kecurangan ujian dan kebobrokan sistem penilaian pendidikan. Meski demikian, jalan ceritanya lebih berkembang. Melalui serial ini, penonton akan diajak melihat sisi lain dari tokoh, hubungan antar tokoh, polemik keluarga hingga drama cinta remaja.

Bad Genius The Series merupakan salah satu serial yang ditunggu-tunggu penonton. Serial yang dibintangi oleh Plearnpichaya Komalarajun sebagai Lynn, Jinjett Wattanasin sebagai Bank, Paris Intarakomalyasut memerankan Pat dan Sawanya Paisarnpayak memerankan Grace.



Sutradara Bad Genius The Series, Pat Boonnitipat, mengatakan film Bad Genius (2017) dan serial televisi Bad Genius memiliki perbedaan pada panjang alur cerita dan lebih dalam pada kisah dibaliknya serta hubungan para karakter tersebut.

"Apa yang mendorong mereka? Apa motivasi mereka? Ini menjadi tantangan besar bagi saya dan tim penulis naskah untuk menghasilkan aspek-aspek baru dari karakter tersebut, yang sebelumnya sudah diciptakan dan dirancang dengan baik. Tidak hanya terbatas pada pengembangan karakter, namun juga menciptakan trik-trik menyontek baru yang lebih canggih dan dapat dipercaya,” kata Pat dalam keterangan pers diterima Senin (3/8/2020).



Melalui serial ini, keempat karakter utama akan melanjutkan misi mereka yang lebih rumit, di mana mereka dipaksa untuk menghadapi berbagai konsekuensi dari tindakan mereka, sekaligus mengambil pelajaran hidup dengan cara yang sulit.

Head of Business Development and Marketing PT Tencent Technology Indonesia, Lesley Simpson, mengatakan teknologi Tencent yang dikenal sebagai salah satu yang termaju di dunia, turut mendukung aktivitas masyarakat Indonesia, terutama di masa new normal saat ini.

"Tencent siap menghibur dengan berbagai pilihan drama komedi romantis yang bikin baper dan beragam film Indonesia. Melalui platform WeTV dan iflix, ragam program pilihan akan memberikan pengalaman menonton lebih baik, canggih dan berkesan bagi penonton,” tutup Simpson.