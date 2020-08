Yura Yunita Menerima Perasaan Tidak Sempurna

Jakarta, Beritasatu.com - Merasa tidak sempurna kerap kali menjadi hal yang dianggap memalukan oleh seseorang. Namun, berbeda dengan Yura Yunita. Justru dengan segala keterbatasan dan merasa tidak sempurna, Yura bisa menciptakan sebuah lagu, Hoolala.

Bagi Yura, musik adalah sarana untuk berbenah diri, refleksi hingga pendamping baik di masa gembira atau merana. Lewat musik, ia menuangkan buah pikirannya tentang kepercayaan diri dan rasa cinta terhadap diri sendiri.

Buah pikiran yang tertuang dalam lagu Hoolala juga merupakan bukti bahwa ia pernah menghadapi banyak momen keraguan terhadap kemampuan dan kebahagiaan dalam hidup. Tidak mau terus terpuruk, ia pun mencoba melahirkan Hoolala yang diharapkan dapat memberikan pengaruh baik kepada pendengarnya.

"Bahkan di saat merasa baik-baik saja, kecenderungan untuk mulai mempertanyakan diri sendiri tetap ada. Whatever you do, don’t let negativities from other people bring you down. Let the weakness be your positive energy to do better. From vulnerable to greatness,” jelas Yura mengurai makna lagu Hoolala, dalam jumpa pers virtual, Senin (3/8/2020).

Didukung oleh sentuhan tangan dingin produser handal Dipha Barus, Yura memulai perjalanan merampungkan Hoolala dengan penuh spontanitas di awal 2020. Berlanjut dengan proses yang cukup lama, di awal 2020 akhirnya lagu ini berhasil dirampungkan, tepat sebelum pandemi.

"Ini adalah pembuatan lagu yang sangat memorable. Karena pandemi, semua aku lakukan sendiri, tetapi tetap berusaha agar hasilnya memuaskan. Aku coba untuk mengunduh aplikasi rekaman, membeli mik, hingga setting peredam suara di ruangan dengan menggunakan selimut,” kisahnya.

Baru

Bila mengikuti perjalanan karier Yura, tentu para pendengar akan menyadari bahwa nuansa lagu Hoolala membawa nuansa baru yang lebih segar. Mengingat, lagu ini bukanlah koridor genre yang biasa dijejaki Yura.

"Nampaknya sudah saatnya aku keluar dari bubble lagu-lagu balad, dan lagu ini jadi jembatan yang sempurna,” jelasnya.

Perubahan juga menjadi aspek yang paling menarik dari lagu ini. Proses refleksi diri dan introspeksi yang diusung dari departemen lirik dikawinkan dengan aransemen uplifting yang menantang tubuh untuk bergoyang gembira.