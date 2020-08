Amanda Caesa Rilis Single Kedua Bertajuk Half a Soul

Jakarta, Beritasatu.com - Sukses merilis single Even If You Aren't There For Me, penyanyi Amanda Caesa Addiva kembali merilis single kedua bertajuk Half Soul yang menceritakan kisah patah hati seorang anak manusia. Putri komedian Parto Patrio dan Diena Risty itu mengatakan single kedua ini menjadi bukti keseriusannya di bidang tarik suara.

"Bersyukur alhamdulillah bisa kembali merilis single kedua aku yang berjudul Half a Soul. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang ditinggal pasangannya, walaupun mereka sudah melewati susah-senang bersama. Cewek ini ingin tahu apa yang kurang dari dirinya hingga pasangannya meninggalkannya," ungkap Amanda dalam keterangannya, Rabu (5/8/2020).

Lirik sedih yang menjadi inspirasi lagu ini, ditampiknya bukan dari kisah pribadi melainkan film-film yang biasa dirinya tonton dan cerita curhatan dari teman-temannya.

"Engga nyeritain kisah sendiri karena belum berpengalaman. Aku cuma membayangkan gimana rasanya di posisi itu dan aku ceritain ke lirik lagu," tambahnya.

Single bergenre pop dengan alunan musik yang lebih fun ini dibuatnya dalam kurun waktu dua bulan.

"Buat aku ini bukti bahwa aku serius di dunia musik tanah air dan ini juga jadi bukti bahwa aku gak main-main dengan dunia musik. Selain itu, lagu ini juga jadi bukti bahwa aku sukses bukan karena aku anak dari komedian terkenal, tapi karena karya," tandasnya.

Amanda sendiri berencana melaunching secara luas single keduanya ini mulai 7 Agustus 2020 mendatang dan diharapakan akan bisa mendapat tempat dihati masyarakat pecinta musik di tanah air.