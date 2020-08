Nicole Kidman dan Hugh Grant Beradu Akting di Serial Undoing

Jakarta, Beritasatu.com - Aktris asal Australia, Nicole Kidman, dan aktor asal Inggris, Hugh Grant, akan beradu akting dalam serial pendek The Undoing yang disutradarai Susanne Bier.

Baca Juga: Anggun Masuk Top 100 Artis Favorit Prancis

Serial yang akan tayang pada 26 Oktober di HBO Go ini diangkat dari novel novel karya Jean Hanff Korelitz berjudul You Should Have Known.

Serial pendek ini berkisah tentang Grace (Nicole Kidman) dan Jonathan Fraser (Hugh Grant), yang tengah menjalani kehidupan yang mereka inginkan.

Baca Juga: Ini Biaya Perawatan Kecantikan Nicole Kidman

Dalam semalam, sebuah rongga terbuka dalam kehidupan mereka, dalam bentuk ancaman kematian dan serangkaian kejutan mengerikan.

Adapun yang tersisa dari bencana yang meluas, terjadi dimana-mana dan mengerikan dilihat dari kegagalannya dalam menjalankan nasihatnya sendiri, Grace harus membongkar suatu kehidupan dan menciptakan kehidupan baru bagi anak dan keluarganya.

Baca Juga: Hugh Grant Sebut Robert Downey Jr Membenci Dirinya

Serial The Undoing juga dibintangi Edgar Ramirez sebagai Detektif Joe Mendoza, Ismael Cruz Cordova sebagai Fernando Alves, Matilda De Angelis sebagai Elena Alves, Lily Rabe sebagai Sylvia Steinetz, dan Noma Dumezweni sebagai Haley Fitzgerald.