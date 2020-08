Grup Vokal FCKO Rilis Single Never Let You Go

Jakarta, Beritasatu.com - Grup vokal For Cool Kids Only atau yang dikenal sebagai F.C.K.O akhirnya membuktikan kemampuan bermusiknya dengan merilis tembang berjudul Never Let You Go yang dirilis akhir pekan ini. F.C.K.O sendiri selama ini memang cukup terkenal karena sukses dengan menyanyikan lagu-lagu cover di YouTube.

"Yang pasti ini merupakan karya spektakuler yang akhirnya bisa kami keluarkan. Sejak pertama kali berani bikin musik, pertama kali berani bikin lirik. Sejauh ini kami menikmati perjalannya. Semoga lagu ini bisa dinikmatin sama orang-orang yang dengar," ungkap Raissa dalam keterangannya, Minggu (9/8/2020).

Grup vokal yang terdiri dari Vontian, Dandi, dan Raissa itu merasa proses penggarapan lagu ini memberikan tantangan tersendiri bagi mereka. Semula, lagu ini bernuansa up beat dengan tempo 110-120. Dalam single perdananya ini, mereka juga menggandeng seorang rapper bernama Tuan Tigabelas,

"Karena kendala nanyi di tempo segitu, akhirnya kita turunin ke tempo sekarang. Kita semua ngerasa tempo sekarang udah pas banget. Bersyukur banget temponya segini, karena waktu Tuan Tigabelas akhirnya masuk untuk ngisi rap-nya, semua jadi nge-blend perfectly. Dengan single ini kita berharap akan bisa dinikmati sama orang-orang yang dengar," tambah Vontian.

Sementara itu, Rapper Tuan Tigabelas yang ikut digandeng dalam proyek single perdana F.C.K.O mengaku senang lantaran project ini diberikan kebebasan untuk mengekspresikan talentanya dalam menggarap musik rap.

"Alasan pertamanya jelas karena musik, begitu saya dengar musiknya, langsung klik. Secara pribadi gue suka, ini warna baru. Musiknya asik banget, sekarang banget, unik buat gue, ini project kolaborasi yang jarang gue kerjain," tandas Tuan Tigabelas.