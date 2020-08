Ini 7 Alasan Johnny Depp Terlibat di Film Waiting for the Barbarians

Jakarta, Beritasatu.com - Bukan rahasia umum kalau aktor Hollywood Johnny Depp selalu berperan apik di setiap karakter film yang ia mainkan. Konon, setiap karakter yang ia perankan melekat erat dengan dirinya. Sebut saja film Pirates of the Caribbean sebagai Kapten Jack Sparrow. Kemudian dalam film Charlie and the Chocolate Factory sebagai Willy Wonka, dan 21 Jump Street sebagai Tom Hanson.

Kini, pada 2020 Johnny Deep kembali pamer akting dengan terlibat di film Waiting for the Barbarians, yang sudah tayang eksklusif di Mola TV akhir pekan lalu. Dalam film ini, Deep berperan sebagai seorang hakim.

Lantas hakim seperti apakah Johnny Deep di film Waiting for the Barbarians? Berikut keistimewaan film Waiting for the Barbarians yang melibatkan Johnny Deep sebagai pemeran utama:

1. Dalam film Waiting for the Barbarians, Johnny Deep beradu akting pertama kalinya dengan Robert Pattinson, aktor pemeran drakula tampan di film Twilight.

2. Waiting for the Barbarians diadaptasi dari novel berjudul sama yang ditulis JM Coetzee, peraih penghargaan Nobel Sastra pada 2003.

3. Film Waiting for the Barbarians tersebut digarap Ciro Guerra, sutradara dari Kolumbia yang pernah mendapatkan Academy Award.

4. Film yang berdurasi 1 jam 52 menit tersebut juga menjanjikan suguhan visual menarik karena produksinya melibatkan sinematografi peraih Oscar, Chris Menges.

5. Cerita dalam film Waiting for the Barbarians berlatar belakang peristiwa pada abad 19 di wilayah Asia, tentang gambaran imperialisme dan kolonialisme yang mengubah kehidupan manusia.

6. Di sini Johnny Depp berperan sebagai polisi kejam yang bertugas menyelesaikan pemberontakan dengan cara-cara keras seperti menggunakan penyiksaan dalam interogasi.

7. Secara garis besar Waiting for the Barbarians menceritakan tentang nasionalisme, perjuangan, kesetiaan, serta kekejaman untuk sebuah tujuan.