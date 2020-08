Video How You Like That BlackPink Tembus 400 Juta Penonton

Seoul, Beritasatu.com - Video musik How You Like That dari girl group K-Pop, Blackpink, telah melewati 400 juta penayangan di platform YouTube, Minggu (9/8/2020).

Melansir laporan Yonhap, Minggu (9/8/2020), video musik tersebut berhasil melampaui angka 400 juta penonton, hanya 43 hari setelah dirilis pada 26 Juni 2020.

Prestasi ini menjadikannya sebagai yang tercepat untuk meraih jumlah penayangan di antara semua video musik K-pop di platform YouTube.

Rekor sebelumnya dipegang oleh video musik Kill This Love, yang merupakan salah satu lagu hits lain dari grup beranggotakan empat orang ini. Video musik itu, membutuhkan 63 hari untuk mengumpulkan total 400 juta penayangan.

Lagu How You Like That merupakan bagian pertama dari dua single pra-rilis yang akan menjadi bagian dari album studio pertama Blackpink. Album tersebut, rencananya akan dirilis pada 28 Oktober 2020.

Menurut pihak agensi YG Entertainment, single kedua Blackpink rencananya akan dirilis pada 28 Agustus mendatang.