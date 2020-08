Rifa Melinda Rilis Single Berbahasa Sunda Cing Atulah

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah sebelumnya sukses dengan single berjudul Maunya Sama Kamu dan Pelan-pelan Saja, pedangdut asal Tasikmalaya, Rifa Melinda, kembali merilis single terbarunya berjudul Cing Atulah, ciptaan Dudi Wardiman.

Berbeda dengan dua single sebelumnya, lagu ketiga Rifa Melinda ini sangat kental dengan nuansa Sunda. Selain itu, single ini juga menggabungkan jenis musik dangdut modern (EDM) dengan sentuhan musik tradisional tarling khas Jawa Barat.

"Ini (Cing Atulah) merupakan single terbaru aku yang mengisahkan tentang perempuan manja yang ingin dimanja pasangannya, pengen diajak belanja-belanja cantik biar makin cantik," ungkap Rifa Melinda, Selasa (11/8/2020).

Menurut Rifa Melinda, melalui lagu terbaru ini dirinya ingin menyampaikan pesan untuk sebagian besar kaum lelaki agar jangan pelit sama pasangan, apalagi yang hubungannya dengan hal penampilan. "Kalo perempuannya cantik kan nanti yang bangga juga pasangannya, bener gak?" tambah dara kelahiran 2 Mei 2000 tersebut.

Kalimat Cing Atulah sendiri merupakan kalimat ajakan dalam bahasa Sunda. Adapun cntoh kalimat bahasa Sunda yang menggunakan kata cing atuh seperti Cing atuh ulah gandeng! yang artinya kira-kira Jangan berisik dong. Jadi, kata cing atuh artinya bisa sama dengan kata dong dalam bahasa Indonesia.

"Harapan Rifa, semoga single baru ini bisa disukai dan didengar masyarakat khususnya kalangan pecinta musik dangdut tanah air dimana saja. Apalagi, saat ini kan masih dalam masa pandemi corona, sehingga membuat masyarakat perlu hiburan agar tidak stres," tutup Rifa Melinda.