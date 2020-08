Dipha Barus Tetap Produktif dalam Keterbatasan

Jakarta, Beritasatu.com - Satu semester 2020 berlalu dengan situasi yang penuh keterbatasan karena pandemi Covid-19 melanda dunia. Semua pihak terpaksa mengambil rehat sejenak tanpa ada kepastian. Tidak terkecuali para pelaku musik Indonesia yang dipaksa tetap produktif dalam keterbatasan.

Satu di antaranya disc jockey (DJ) sekaligus produser, Dipha Barus, yang berusaha terus aktif mencurahkan energi, gagasan, dan musiknya ke layar gawai demi pendengarnya. Bahkan rencananya pada Jumat (14/8/2020), Dipha resmi merilis karya perdananya di 2020 berjudul Down.

Down merupakan hasil kolaborasi bersama musisi R&B asal Amerika Serikat, Cade Larson atau yang dikenal dengan nama panggung, Cade. Dipha mencetuskan ide kolaborasi ini ketika Cade bertandang ke Jakarta untuk tampil di We The Fest 2019.

Penggarapan kolaborasi ini baru dapat terjadi ketika mereka berdua melakukan rekaman di studio Ultra Record, Amerika Serikat.

"Ide musiknya muncul saat gue sedang long trip di California highway. Lalu gue membuat musiknya saat menginap di Joshua Tree. Jadi, lagu ini punya cinematic memories tentang Pacific Coast Highway, padang gurun Joshua Tree, dan California sky,” kisah Dipha Barus saat jumpa pers daring, Rabu (12/8/2020).

Tanpa perlu membuang waktu, keajaiban pun terjadi pada keesokan harinya karena Dipha dan Cade merekam musik sekaligus pengalaman sinematik tersebut. Dalam aransemen Down, Dipha menyisipkan kembali frekuensi bunyi-bunyian tradisional Indonesia untuk membentuk karakteristik suara dan aransemen dasar lagunya, sehingga dapat dinikmati semua generasi.

"Saya sedang ingin membuat sesuatu yang berbeda dan back to the roots,” terangnya.

Kemudian konsep musik dirancang adaptif agar sesuai dengan karakter vokal yang dimiliki Cade. Dipha mengaku, Cade memiliki suara yang mudah untuk beradaptasi dengan lagu ciptaannya.

"Saya dan Dipha merasa cocok ketika pertama kali bertemu di Ultra Music Studio sebelum pandemi Covid-19. Dari pertemuan pertama, kami merasa terhubung secara personal maupun kolaborator,” ungkap Cade.

Hasilnya, sebuah tembang yang dibalut kental oleh spektrum musik pop, mengundang spirit Frankie Knuckles ke dalam nuansa pop. Sebuah upaya hibrida musik dari seorang Dipha Barus yang sukses membawa repertoar miliknya ke hidup jutaan pendengar.