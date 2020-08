First Festival Live Ajak Keluarga Indonesia Menikmati Konser Musik dan Berbagi Kebaikan

Jakarta, 13 Agustus 2020 – PT Link Net Tbk (LINK) dengan brand First Media bekerja sama dengan BeritaSatu Media Holdings mempersembahkan First Festival Live, live-streaming concert yang menampilkan sejumlah musisi ternama tanah air diantaranya, KLa Project, Yovie Nuno, Gigi, Lalahuta, Rendy Pandugo, dan musisi lainnya.

First Festival Live akan hadir dalam 5 episode mulai 15 Agustus hingga Desember 2020 dan ditayangkan setiap hari Sabtu minggu kedua setiap bulannya, pukul 19.00 hingga 20.30 WIB di Berita Satu TV, First Lifestyle

channel #3, YouTube First Media World dan BeritaSatu, serta melalui website

www.firstmedia.com/first-festival.

Setiap episode akan menyuguhkan konsep visual kreatif yang disesuaikan dengan karakter dan warna dari masing-masing musisi.

“First Festival Live merupakan lanjutan dari program First Festival From Home, tayangan entertainment musik dengan konsep tematik yang dapat menghadirkan sensasi seakan sedang menyaksikan konser musik sesungguhnya, dimana selama pandemi ini belum dapat diselenggarakan guna mengikuti imbauan untuk tetap menjaga jarak, dan menghambat penyebaran virus corona," kata President Direktur & CEO PT Link Net TBK Marlo Budiman dalam keterangannya, Kamis (13/8/2020).

"Kami berharap acara ini dapat menghibur seluruh keluarga Indonesia, khususnya para pelanggan setia First Media, dan mengobati kerinduan para penggemar festival musik,” imbuhnya.

Sebagai komitmen First Media untuk terus memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat Indonesia dan menjadi bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) berkelanjutan, First Festival Live juga mengusung semangat kebersamaan dan berbagi kebaikan, yang diwujudkan melalui program donasi bekerja sama dengan BenihBaik.com.

Donasi akan dihimpun di tiap episode acara dan disalurkan langsung ke Satuan Gugus Terdepan untuk penanganan Covid-19, dan juga diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di berbagai wilayah di Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera.

“Dalam semangat kebersamaan, kami senang dapat berkolaborasi dengan First Media pada penyelenggaraan First Festival Live. Melalui jaringan layanan BeritaSatu Media Holdings, kami berharap dapat menemani dan menghibur seluruh pemirsa di seluruh Indonesia. Selain itu, kami juga berharap acara ini dapat mengundang banyak partisipasi dari masyarakat dalam program donasi First Festival Live,” kata Nicky Hogan selaku CEO BeritaSatu Media Holdings.

Di acara First Festival Live kali ini, First Media turut menghadirkan program-program menarik bagi pelanggan setia dan calon pelanggan First Media di antaranya, program Ajakin Yuk atau program referral yang bisa diikuti dengan cara, ajak teman dan keluarga sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama bisa menikmati layanan internet tanpa batas kuota, serta tayangan TV berkualitas HD dari First Media.

Semakin banyak yang diajak, semakin besar hadiah yang bisa didapat seperti gratis berlangganan First Media hingga 2 bulan, OVO Points hingga satu juta. Terdapat pula hadiah grand prize mulai dari smartphone Samsung, logam mulia 10 gram, iPhone terbaru, hingga motor Yamaha Lexi yang pasti didapatkan sesuai dengan akumulasi jumlah teman dan keluarga yang aktif berlangganan.

Program berikutnya yaitu First Festival Live Exclusive Offer yang menawarkan promo spesial selama acara berlangsung bagi calon pelanggan, yang mau berlangganan tersedia berbagai pilihan paket mulai dari harga Rp 287.000 per bulan dengan speed hingga 100 Mbps (menyesuaikan paket berlangganan), serta bonus speed upgrade dan open all TV channels selama 3 bulan, bonus langsung berlangganan YouTube Premium hingga 6 bulan dan Smartwatch Mi Band 4.



Bagi masyarakat yang ingin berlangganan layanan First Media bisa melakukan scan QR code yang ada di layar TV saat acara berlangsung, dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah utama Macbook Air 2020 yang akan diundi di akhir episode acara pada akhir Desember 2020.

Selain program-program tersebut, pemirsa yang menyaksikan First Festival Live melalui YouTube dan website, juga bisa mendapatkan hadiah menarik lainnya seperti voucher belanja jutaan Rupiah di setiap episode, dan hadiah grand prize United E-Bike dengan mengikuti digital quiz.

Bersamaan dengan acara ini, First Media mengumumkan bahwa donasi yang terhimpun pada acara First Festival From Home sebelumnya dengan total Rp122.963.852 telah diserahkan kepada Palang Merah Indonesia (PMI). Bantuan ini diterima oleh Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said pada 28 Juli lalu.

Melalui First Festival Live, First Media ingin mengajak seluruh masyarakat untuk bangkit bersama, tetap semangat dan

penuh harapan untuk Indonesia di era new normal.