The Rym's Luncurkan Lagu Rinduku Secara Virtual

Senin, 14 Desember 2020 | 21:54 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Grup vokal The Rym's. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - The Rym's akhirnya merilis lagu terbarunya berjudul Rinduku. Lagu yang proses pembuatannya memakan waktu selama tujuh tahun ini, dibuat dalam tiga versi bahasa, Indonesia, Inggris dan Latin. Peluncuran dirilis lewat channel Youtube VideoRadio Salt'NPepper, milik warga Indonesia yang tinggal di Amerika.

Meski digelar virtual, peluncuran lagu Rinduku oleh trio vokal yang diisi Yuyun George (Jakarta), Rey Wowor (Abu Dhabi) dan Murni Surbakti (Oslo) yang disiarkan langsung dari Washington DC oleh VideoRadio Salt'NPepper, diwarnai kemeriahan. Sejumlah artis top lawas di tahun 1980-an, diantaranya, Sherley Malinton, Grace Simon, Vina Panduwinata, Yessy Gusman, Diana Mariana, Astri Ivo, Andre Hehanusa, Vita Datau, Atiek CB serta Aprilia Soebroto Hendratmo mengikuti peluncuran virtual ini.

Lagu Rinduku yang dibuat dalam versi tiga bahasa itu menurut Rey Wowor yang kini menetap di Abu Dhabi adalah semata agar dapat dinikmati oleh pencinta musik dari berbagai dunia.

"Dibuat dalam bahasa Indonesia, karena itu adalah bahasa kami, orang Indonesia asli, tempat kami dilahirkan. Dibuat dalam versi Inggris, tentunya sebagai bahasa standar yang bisa dinyanyikan dan dinikmati seluruh pencinta musik dari dunia. Ada pun bahasa Latin, adalah opsi ketiga, sebagai bahasa pemanis dalam lagu, sehingga para penikmat musik latin juga menyukai lagu kami," jelas Rey Wowor yang dibenarkan kedua personel The RYM'S, Yuyun George dan Murni Surbakti.

Lebih lanjut Yuyun George mengutarakan, lagu Rinduku versi bahasa Inggris mendapat dukungan dan diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris oleh artis Aprilia Soebroto Hendratmo.

"Aprilia mengatakan lagu ini, baper banget, membuat perasaannya terbawa saat membaca teks lagu Rinduku. Terimakasih banget, Aprilia sudah membantu menterjemahkan lagu Rinduku ke Bahasa Inggris. Ada pun aransemen ketiga lagu tersebut, tetap sama," terang Yuyun.

Sementara itu, Francisco Echeverria, musisi jaz dari negara Ekuador, tepatnya dari kota Guayaquil yang menerjemahkan lagu Rinduku ke dalam bahasa latin mengutarakan, lagu tersebut easy listening.

"Saya suka dengan syair lagu ini. Saya yakin lagu ini akan banyak disukai penikmat musik di Amerika Latin. Aransemen dan lagu nya enak didengar dan dinikmati," tutupnya'

The Rym's tetap mengusung konsep musik di tahun 1980-an meski dalam bahasa berbeda. Kembalinya mereka mendapat sambutan gembira dari rekan musisi seangkatan. Penyanyi Diana Mariana diantarannya yang menilai lagu-lagu tahun 1980-an, tidak hanya disukai oleh mereka yang berusia 40 atau 50 tahunan tetapi milenial juga banyak suka.

"Anak-anakku juga pada suka. Ada pun diciptakan dalam tiga bahasa, sangat kreatif banget dan dapat memenuhi pencinta musik dari berbagai dunia. Tentunya ini baik sekali jika diikuti penyanyi lainnya," ucap Diana Mariana.

Sementara itu Atiek CB yang berada di Delaware, Amerika, yang ikut membantu membuat video The RYM'S mengutarakan nilai kreatif dari grup The RYM'S. "Aku salut sama The RYM'S, meski di tengah pandemi Covid-19 dan tinggal di negara berbeda, mereka tetap berkarya dan eksis di musik Indonesia. Sukses dengan lagunya ya," ucap Atiek CB.

Sumber:BeritaSatu.com