Tampil Beda, Grup .Feast Memilih Gaya Busana Kantor Saat Konser Virtual

Selasa, 15 Desember 2020 | 22:36 WIB

Oleh : EAS

Kelompok musik Feast akan menampilkan tema yang unik dan berbeda dari warna musiknya saat tampil dalam konser virtual This is My Wave Concert. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah pesta rap mewarnai This Is My Wave Concert bersama Tuan Tigabelas, kali ini giliran grup musik .Feast yang menampilkan tema unik dan berbeda dari warna musiknya. Rencananya .Feast tampil dalam konser virtual This is My Wave Concert pada Jumat (18/12/2020).

Band yang beranggotakan Adnan Satyanugraha, Baskara Putra, Dicky Renanda, Fadli Fikriawan, dan Adrianus Aristo memilih tema kantor sebagai tata panggung di konser virtual tersebut.

"Ada experience baru di sini. Mulai dari interaksi saat live chat, juga set panggung dan aransemen. Kami akan menyanyikan lagu dari album Uang Muka dengan aransemen yang fresh. Saat ini kita sedang meramu flow antar lagu ke lagu agar penonton bisa menikmati intensitas setlist secara menyeluruh,” kata Baskara Putra dalam keterangan resminya, Selasa (15/12/2020).

Baskara mengatakan bahwa kantor adalah representasi ruang untuk bekerja dan menghasilkan karya. Panggung konser tak ubahnya sebuah kantor alias ruang berkarya bagi musisi seperti .Feast.

Dari sisi penampilan, .Feast juga mempersiapkan secara khusus nomor-nomor yang akan dibawakan di atas panggung This Is My Wave Concert. Balutan aransemen musik juga menjadi perhatian khusus bagi band yang berbasis di Jakarta ini.

Aksi musik .Feast di konser akan dibagi dalam tiga babak, yakni backstage view, performance, dan interactive chit-chat.

Perwakilan dari Supermusic, Aloysius Dwiwoko Hertiyono atau kerap dipanggil Tiyok, mengatakan kemunculan .Feast membawa angin segar dan warna yang berbeda di ranah musik rock Indonesia. Kolaborasi This Is My Wave Concert dengan .Feast akan menjadi sebuah konser berkualitas.

"Dengan karakter musik serta lirik-lirik yang sarat kritik sosial, .Feast adalah salah satu band yang sangat diperhitungkan di skema musik rock Indonesia saat ini. Kolaborasi .Feast pastinya akan memberikan pengalaman yang berbeda untuk semua penikmat musik. Semua unsur dari konser musik yang berkualitas bakal tersaji di sini,” ujar Tiyok.

Sumber:ANTARA