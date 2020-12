Wonder Woman 1984 Tayang di Cinépolis Cinemas

Rabu, 16 Desember 2020 | 19:31 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Poster Film Wonder Woman 1984. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah beroperasi kembali di DKI Jakarta pada 21 Oktober 2020 yang diikuti dengan pembukaan di kota-kota lainnya, bioskop Cinépolis Cinemas kini akan menayangkan film terbaru Wonder Woman 1984 di 29 lokasi di seluruh Indonesia mulai tanggal 16 Desember 2020.

Masih dibintangi oleh Gal Gadot dan Chris Pine, Wonder Woman 1984 akan menceritakan petualangan baru Wonder Woman dalam menghadapi musuh barunya, Max Lord dan The Cheetah.

Film yang awalnya direncanakan rilis pada bulan Juni 2020 ini telah mengalami beberapa kali kemunduran jadwal akibat pandemi Covid-19, hingga akhirnya diputuskan tayang di Indonesia pada 16 Desember 2020.

CEO Cinépolis Cinemas Indonesia, Gerald Dibbayawan mengatakan, sangat menghargai keputusan pihak distributor untuk menayangkan Wonder Woman 1984 di Indonesia. Sejak bioskop beroperasi kembali pada bulan Oktober, pihaknya telah menayangkan beberapa film baru dari Indonesia, Korea, Jepang, dan negara Asia lainnya. Untuk itu, pihaknya sangat

senang akhirnya dapat menayangkan film Wonder Woman 1984 di Cinépolis Cinemas.

"Wonder Woman 1984 telah dinantikan oleh para penggemar film di seluruh dunia dan akan menjadi film yang cocok untuk disaksikan di layar besar bioskop dengan teknologi immersive sound terbaik," ungkapnya dalam keterangan pers diterima Rabu (16/12/2020).

Terkait protokol kesehatan di bioskop, Gerald mengatakan pihaknya telah menerapkan 71 protokol pelayanan yang bertujuan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid- 19, yang tentunya telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah di masing-masing daerah.

"Kami yakin jika pengunjung bekerja sama dalam mematuhi protokol kesehatan tersebut, maka bioskop dapat menjadi tempat hiburan yang aman dan nyaman bagi semua kalangan,” tutupnya.

