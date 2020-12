Catchplay+ Hadirkan Film Hits Sony Pictures

Jumat, 18 Desember 2020 | 15:29 WIB

Oleh : Indah Handayani / CAH

Jack Black, Kevin Hart, Dwayne Johnson, dan Karen Gillan di film Jumanji: The Next Level (2019) (Foto: imdb.com)

Jakarta, Beritasatu.com - Catchplay+ menggandeng Sony Pictures untuk menghadirkan film-film hits dunia. Termasuk film-film box office tahun 2020 yakni Bad Boys for Life, dimana kali ini sang Bad Boys Mike Lowery (diperankan oleh Will Smith) dan Marcus Burnett (diperankan oleh Martin Lawrence) kembali untuk petualangan terakhir mereka, dan Jumanji: The Next Level, sekuel yang paling sukses dari Jumanji: Welcome to the Jungle.

Daphne Yang, CEO Catchplay Group, mengatakan pihaknya berharap kemitraan dengan Sony Pictures Entertainment ini, sebagai bagian dari komitmen dalam hal konten, dapat memberikan hiburan berkualitas tanpa gangguan bagi pelanggan di Indonesia.

Mulai 21 Desember 2020, film hit blockbuster Sony Pictures Entertainment akan tersedia di layanan, baik melalui unduhan web dan aplikasi. Filmnya antara lain Jumanji: Welcome to the Jungle, Jumanji: The Next Level, Bad Boys for Life, Spider-Man,

Spider-Man 2, dan Spider-Man 3.

“Kita tidak tahu kapan hidup bisa kembali normal. Tapi setidaknya kami bisa membantu dengan menghadirkan opsi konten hiburan nonstop untuk menemani pengguna kami di rumah,” ungkapnya dalam keterangan pers diterima Jumat (18/12/2020).

Julius Toh, Wakil Presiden, Penjualan, Distribusi & Jaringan, Sony Pictures Entertainment, menambahkan pihaknya melihat kolaborasi tersebut sebagai peluang besar untuk menyajikan konten kepada penonton, mengingat permintaan penonton OTT yang terus meningkat selama pandemi ini.

“Film kami juga cocok untuk dinikmati semua anggota keluarga, sembari tetap aman dan sehat di rumah,” tambah Julius.

Sumber:BeritaSatu.com