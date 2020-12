Johnny Depp Tak Akan Perankan Karakter Jack Sparrow Lagi

Minggu, 20 Desember 2020 | 09:27 WIB

Los Angeles, Beritasatu.com - Aktor Johnny Depp tampaknya mengalami banyak masalah di tahun 2020 ini. Setelah pihal Warner Bros memutuskan hubungan dengan sang aktor, kini Disney menyatakan, tak akan memberikan kembali peran bajak laut Jack Sparrow di kelanjutan film the Pirates of the Caribbean.

Depp tengah mengalami masalah kekerasan, dan terlibat dalam kasus hukum dengan mantan istrinya Amber Heard.

Ia juga tengah mengalami kasus dengan media Inggris, The Sun.

The Hollywood Reporter baru-baru ini melaporkan, Disney tak lagi akan memasang aktor terkenal tersebut untuk serial waralaba merekan the Pirates of the Caribbean.

Keputusan itu bahkan sudah diambil Disney, sebelum Depp menjalani sidang menghadapi The Sun di Inggris.

Depp sejauh ini sudah memerankan Jack Sparrow untuk lima film Pirates of the Caribbean. Tapi tak akan ada seri keenam untuknya.

