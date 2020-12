Bocah 9 Tahun ini Jadi Youtuber Berpenghasilan Tertinggi di Dunia

Senin, 21 Desember 2020 | 19:09 WIB

Oleh : Indah Handayani / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Anak berusia sembilan tahun Ryan Kaji berhasil mempertahankan gelar youtuber berpenghasilan tertinggi dunia selama tiga tahun berturut-turut. Dikutip Forbes, bocah yang memiliki jumlah subscriber sebanyak 41,7 juta ini berhasil mencetak pendapatan sebesar US$ 29,5 juta atau setara Rp 420,5 miliar (Kurs, Rp 14.254) dengan jumlah penonton sebanyak 12,2 miliar dalam setahun.

Pendapatan besar Kaji ini disokong oleh penjualan berbagai menchandise seperti sprei, masker, sikat gigi, mainan, dan barang-barang dengan rupanya yang dijual di Amazon, Walmart, dan ritel lainnya di Amerika Serikat. Terlebih seluruh produk tersebut dipromosikan melalui sembilan saluran YouTube keluarga Kaji, yang terbesar adalah Ryan's World dengan 27,5 juta pelanggan.

Perpaduan tema lucu dan mendidik yang cocok untuk keluarga seperti tutorial membuat sendiri Playdough, eksperimen sains DIY, dan waktu bermain dengan saudara kembarnya membantu mempromosikan sekitar 5.000 produk bertema Ryan.

Tidak hanya disanggah oleh penjualan merchandise, Kaji juga disokong oleh ekspansinya ke televisi. Serial TV kabel Kaji, Ryan’s Mystery Playdate, memasuki musim ketiganya di jaringan kabel Nickelodeon sementara saluran streaming baru, Ryan and Friends, diluncurkan pada bulan September melalui Roku dan layanan lainnya.

Bulan lalu, Super Spy Ryan memulai debutnya di Amazon Kids, seri orisinal pertama untuk streamer yang berpusat pada anak-anak yang juga hadir dengan sederet mainan yang dijual secara eksklusif di Amazon.

Peringkat kedua ditempati oleh Mr Beast atau Jimmy Donaldson dengan pendapatan sebesar US$ 24 juta dengan jumlah penonton sebanyak 3 miliar. Disusul Dude Perfect di peringkat ketiga dengan pendapatan sebesar US$ 23 juta dan jumlah penonton sebanyak 2,77 miliar dalam satu tahun.

Bisnis di YouTube sedang berkembang pesat beberapa tahun belakangan ini. Bahkan total pendapatan dari YouTuber dengan bayaran tertinggi tersebut mencetak US$ 211 juta dari 1 Juni 2019 hingga 1 Juni 2020.

Angka itu naik 30% dari tahun sebelumnya. Tidak seperti bagian lain dunia media yang menderita akibat penurunan tajam yang disebabkan pandemi, YouTube telah menjadi daya tarik utama bagi orang-orang yang terjebak di rumah, duduk di luar kebosanan.

Uniknya, para penghasil pendapatan tertinggi tersebut didominasi oleh kaum muda. Menurut firma riset Statista, 77% pengguna internet AS yang berusia 15-25 tahun mendengarkan YouTube. Hampir semua YouTuber memperoleh sebagian besar pendapatan mereka dari pendapatan iklan yang dihasilkan dari video YouTube mereka, angka yang meningkat saat video

ramah keluarga, dalam bahasa Inggris dan berdurasi lebih dari delapan menit.



Youtuber Berpenghasilan Tertinggi Dunia 2020

1. Ryan Kaji

Pendapatan: US$ 29,5 juta

Penonton: 12,2 miliar

Subscribers: 41,7 juta

2. Mr. Beast (Jimmy Donaldson)

Pendapatan: US$ 24 juta

Penonton: 3 miliar

Subscribers: 47,8 juta

3. Dude Perfect

Pendapatan: US$ 23 juta

Penonton: 2,77 miliar

Subscribers: 57,5 juta

4. Rhett and Link

Pendapatan: US$ 20 juta

Penonton: 1,9 miliar

Subscribers: 41,8 juta

5. Markiplier (Mark Fischbach)

Pendapatan: US$ 19,5 juta

Penonton: 3,1 miliar

Subscribers: 27,8 juta

6. Preston Arsement

Pendapatan: US$ 19 juta

Penonton: 3,3 miliar

Subscribers: 33,4 juta

7. Nastya (Anastasia Radzinskaya)

Pendapatan: US$ 18,5 juta

Penonton: 39 miliar

Subscribers: 190,6 juta

8. Blippi (Stevin John)

Pendapatan: US$ 17 juta

Penonton: 8,2 miliar

Subscribers: 27,4 Juta

9. David Dobrik

Pendapatan: US$ 15,5 juta

Penonton: 2,7 miliar

Subscribers: 18 juta

10. Jeffree Star

Pendapatan: US$ 15 juta

pengunjung: 600 juta

Subscribers: 16,9 juta

