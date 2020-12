8 Musisi Asia Akan Berkolaborasi di Music Lane Festival Okinawa 2021

Selasa, 22 Desember 2020 | 19:08 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Para musisi dari delapan negara Asia akan tampil dalam festival musik "Trans Asia Music Meeting (TAMM) Selection Artists" yang digelar di Okinawa, Jepang, 16-17 Januari 2021. Ryuji Noda selaku penggagas menuturkan, tiap-tiap negara akan menguratori artis-artis yang akan ditampilkan di festival tersebut sebagai bagian dari 'Trans Asia Music Meeting (TAMM) Selection Artists' dengan menggunakan pre-recorded video penampilan mereka.

"Dalam festival musik ini akan ada 33 artis dari Thailand, Mongolia, Filipina, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Indonesia akan ditayangkan secara live-stream dalam festival musik ini," ungkap Ryuji dalam keterangannya, Selasa (22/12/2020).

Ditambahkannya, Pandemi Covid-19 ini membuat para musisi di Indonesia dan juga musisi dari 7 negara Asia ini sangat ingin memperkenalkan musiknya kepada dunia khususnya Jepang.

"Saya juga ingin dapat secara aktif memperkenalkan artis-artis dari negara Asia lainnya ke audiens Jepang. Kami pun ingin tetap menjalankan program pertukaran artis internasional seperti yang selama ini kami lakukan. Namun karena keadaan masih seperti ini, kami pun memutuskan untuk menjalankan interaksi musik ini secara online," lanjutnya.

Selain artis Jepang yang siap tampil sepert Shonen Knife, Sunny Day Service, element of the moment, Takako Tate, ALKDO-Turtle Island acoustic-, eastern youth, Miyuki Hatakeyama, The Bassons, dan banyak lagi. Ada pula musisi dari berbagai negara yang ikut dalam festival musik ini.

"Kami sangat senang dapat berpartisipasi di Music Lane Festival Okinawa 2021 melalui program TAMM Selection Artists. Sangat disayangkan kami tidak dapat kembali ke Okinawa untuk tampil langsung, terutama setelah kunjungan terakhir kami di sana untuk Sakurazaka ASYLUM 2019 sebagai bagian dari tur kami di Negeri Sakura," ujar Imam Surataruna vokalis dari Lightcraft.

Imam mengaku sebuah kehormatan bagi dirinya untuk dapat ditampilkan bersama rekan-rekan senegara dari Indonesia dan juga artis-artis hebat lainnya dari benua Asia.

Sumber:BeritaSatu.com