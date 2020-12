Bangganya Maruli Tampubolon “Mejeng” di Times Square New York

Selasa, 22 Desember 2020 | 23:35 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com – Selesai merilis dua lagu terbaru, kini ada satu lagi kejutan yang dihadirkan Maruli Tampubolon. Di akun Instagramnya, penyanyi, aktor, sekaligus pengacara ini mengunggah video klip lagu terbarunya yang ditayangkan di Times Square, New York, AS.

“It's time for Times Square, beibeh! Never Stand Alone, listen now on any digital album. Thank you God for everything! Mimpi apa anak Gandul bisa mejeng di Times Square kayak gini. Semua karena kebaikan Tuhan,” tulis Maruli di caption video yang diunggahnya pada Selasa (22/12/2020).

Dalam video itu, lagu Never Stand Alone tampak ditayangkan di LED Screen gedung Nasdaq, Times Square, New York, AS.

Lagu Never Stand Alone menjadi satu dari dua lagu yang dirilis Maruli pekan lalu. Lagu tersebut ditulis dan diprakarsai oleh produser lagu gospel, Artha Meris Simbolon yang pernah mendatangkan sederet artis internasional di Indonesian Gospel Festival 2018. Never Stand Alone mencoba menyampaikan pesan untuk menjalani kehidupan dengan iman, dan bukan dengan pengelihatan.

“Ketika manusia menghadapi cobaan, di situlah kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan karena dengan keimanan kitalah, kita dapat menghadapi masalah itu, bersama Tuhan yang berdiri bersama kita. Jadi, kekuatan yang sebenarnya bukanlah pada kita melainkan keimanan yang hanya tertuju kepada Tuhan. Jangan takut bila kita lagi ada masalah dan menghadapi problematika kehidupan, Tuhan selalu beserta kita,” ungkap Maruli.

Meski bernuansa Kristiani, pria kelahiran Jakarta, 26 Maret 1987 ini menyatakan bahwa lagunya universal dan dapat untuk dinikmati semua masyarakat.

“Kalau disenangi masyarakat internasional, itu adalah sebuah bonus. Namun fokus saya adalah untuk kehidupan kebangsaan di Indonesia yang harmonis, sejahtera, saling gotong royong, tepo seliro, dan saling menghormati. Walaupun berbeda beda tetapi tetap satu yaitu satu tumpah darah, satu bahasa dan satu bangsa, Indonesia,” kata putra pengacara kondang, Juan Felix Tampubolon ini.

Sumber:BeritaSatu.com