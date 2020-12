Artha Meris Bangga Lagunya Dinyanyikan Maruli Simbolon

Sabtu, 26 Desember 2020 | 17:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Artha Meris Simbolon yang terkenal sebagai penulis, komposer dan penyanyi lagu-lagu rohani mengapresiasi keberanian dan penyanyi Maruli Tampubolon yang mau menyanyikan kembali lagu karyanya yang berjudul Never Stand Alone yang pernah dinyanyikan dirinya.

"Pastinya bangga dan amat mengapresiasi keinginan Maruli Tampubolon dalam menyanyikan kembali lagu Never Stand Alone yang merupakan lagu yang menceritakan tentang Keimanan kita kepada Tuhan. Hal lain yang membuat saya bangga lagi adalah dia berhasil go internasional dengan tayang di Times Square, New York City billboard dan membawa nama besar keluarga Indonesia. Ini merupakan kado yang luar biasa dalam Natal dan Tahun Baru 2021," ungkap Artha dalam keterangannya, Sabtu (26/12/2020).

Sebagai pendiri dan pemilik Maleena Music dan Maleena Coffee Roasters, Artha sendiri berharap Maruli dan seluruh umat yang mendengarkan lagu-lagunya mendapat keberkatan dari Tuhan.

"Saya berharap lagu ini bisa memberikan sebuah kekuatan kepada semua hamba Tuhan agar pada saat hilang harapan dan saat semua mimpi seolah sulit dicapai, kita tidak akan dibiarkan berjalan sendiri untuk meraihnya karena selalu dalam pendampingan Sang Pencipta. Di tahun depan, nilai-nilai universal yang ingin dia (Maruli) sampaikan melalui kehadirannya di dunia musik adalah persaudaraan dan saling mendukung," lanjutnya.

Lagu Never Stand Alone sendiri telah di-rilis di radio-radio nusantara seperti Hard Rock FM, Cosmopolitan FM, dan lain-lain serta berhasil Go International dengan tayang di Times Square, New York City billboard. dimana lagu tersebut juga tersedia dalam bentuk media digital Music Platform seperti Itunes, Spotify, Joox, Dezzer Dsb dan sosial media Instagram, Youtube & Facebook Page.

