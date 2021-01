Operator Bioskop Andalkan Bond dan Black Widow di 2021

Sabtu, 2 Januari 2021 | 16:07 WIB

Oleh : Indah Handayani

Los Angeles, Beritasatu.com - Setelah setahun mengalami penjualan tiket yang suram selama masa pandemi Covid-19, operator bioskop berharap jajaran film pahlawan super, pilot pesawat tempur, dan mata-mata paling terkenala, akan membantu menaikan kembali pendapatan mereka pada 2021.

Di Amerika Serikat dan Kanada tercatat sebanyak dua pertiga bioskop tetap tutup selama pandemi. Padahal, kawasan ini biasanya menjadi pasar film terbesar di dunia. Bahkan, penerimaan box office pada tahun 2020 anjlok 80 persen dari tahun sebelumnya.

Meski demikian, di tahun baru ini pemilik jaringan bioskop dan analis industri melihat alasan untuk optimistis ketika vaksin Covid-19 diluncurkan, ditambah kehadiran jajaran film blockbuster seperti James Bond, Black Widow dan film lainnya yang akan mulai mewarnai layar bioskop di musim semi.

"Saya pikir kita akan melihat banyak peningkatan sepanjang 2021, tapi saya pikir itu akan memakan waktu lama untuk sampai ke sana. Meski demikian, ini tidak akan menjadi normal kembali dalam semalam dengan cara apapun," kata Kepala Analis Boxofficepro, Shawn Robbins, seperti dikutip Reuters, Sabtu (2/1/2021).

Kalangan eksekutif Hollywood berulang kali mengubah jadwal mereka saat mencoba menilai kapan pandemi akan memudar. Meski demikian, kegembiraan awal terhadap vaksin Covid-19 telah diimbangi dengan distribusi film yang kembali berjalan walau lambat.

Saat ini, pihak studio berencana mengirimkan deretan film beranggaran besar yang ditarik dari jadwal 2020. Diantaranya adalah film thriller James Bond No Time to Die dari MGM dan Comcast Corp's Universal Pictures yang dijadwalkan pada April. Ditambah lagi Black Widow dari Walt Disney Co Marvel Studios, dan sekuel terbaru Fast & Furious yang direncanakan tayang pada Mei mendatang.

Sedangkan film yang akan muncul pada musim panas adalah Top Gun: Maverick dari Paramount Pictures ViacomCBS Inc, animasi Universal Minions: The Rise of Gru, dan Shang-Chi and Legend of the Ten Rings dari Marvel.

Sikap optimistis ini muncul ketika melihat kembali berputarnya roda bisnis bioskop saat jumlah penonton Wonder Woman 1984 menunjukan angka yang baik selama liburan Natal. Warner Bros bahkan merencanakan strategi rilis ganda yang sama pada tahun 2021 untuk 17 film, termasuk pembuatan ulang Dune dan Godzilla vs Kong.

