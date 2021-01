Wonder Woman 1984 Raup Rp 1,64 T di Seluruh Dunia

Senin, 4 Januari 2021 | 17:23 WIB

Oleh : Indah Handayani / JAS

Los Angeles, Beritasatu.com – Film Wonder Woman 1984 berhasil mencetak pendapatan sebesar US$ 5,5 juta Rp 76,3 miliar (Kurs, Rp 13.882) selama masa liburan Tahun Baru lalu di kawasan Amerika Serikat dan Kanada. Sekuel keempat dalam DC Extended Universe ini juga menggaet US$ 10,1 juta (Rp 140,2 miliar) dari pasar internasional. Dengan demikian, film ini mampu meraup total pendapatan globalnya sebesar US$ 118,5 juta atau setara Rp 1,64 triliun.

Itu bukan angka yang buruk, mengingat virus corona telah menjungkirbalikkan bisnis film. Namun, jika dibandingkan dengan angka itu menunjukan penurunan yang sangat tajam atau sebesar 67% di AS dan jauh dari pendapatan besar-besaran dari yang pernah dicetak oleh film-film laris pra-pandemi. Di Amerika Serikat, Wonder Woman 1984 telah menghasilkan total US$ 28,5 juta.

Terlebih, film ini juga tayang di HBO Max untuk dapat menjangkau penonton saat berada di rumah saja di tengah pandemi ini. Meski pencapaian pendapatan tidak sebagus sekuel pendahulunya, kisah tokoh Diana Prince akan dibuatkan sekuel ketiganya.

Bahkan Gal Gadot dan sutradara Patty Jenkins dipastikan akan bersatu kembali untuk film ketiga. Ini menjadi sebuah tanda bahwa Wonder Woman adalah bagian penting dari rencana untuk menumbuhkan DC Extended Universe.

Sementara itu, film produksi Dreamworks Animation The Croods: A New Age mencetak US$ 2,2 juta dalam minggu keenam rilisnya. Itu mendorong pendapatan di AS sekuel animasi tersebut menjadi US$ 34,5 juta dan total globalnya sebesar US$ 115 juta.

Universal juga merilis News of the World yang menyatukan kembali Tom Hanks dengan sutradara Captain Philips, Paul Greengrass. Film ini meraup US$ 1,7 juta, mendorong total di AS menjadi US$ 5,4 juta. Dalam film ini, Hanks berperan sebagai dokter hewan di era Perang Saudara yang harus mengembalikan seorang gadis muda yang ditangkap oleh penduduk asli ke keluarganya yang tersisa.

Film produksi Lionsgate, Fatale sebuah thriller psikologis dengan Hilary Swank dan Michael Ealy, meraup US$ 700.000 pada akhir pekan ketiga perilisannya dan total selama penayangannya menjadi US$ 3,1 juta. Film animasi Soul dari Disney dan Pixar telah streaming di Disney Plus selama liburan, tetapi telah tersedia di bioskop di internasional seperti Tiongkok, Arab Saudi, dan Thailand.

Kisah animasi seorang guru musik sekolah menengah yang jiwanya terpisah dari tubuhnya itu meraup US$ 16,5 juta pada akhir pekan kedua perilisannya. Itu mendorong pendapatan totalnya menjadi US$ 32,5 juta.

Sumber: Reuters