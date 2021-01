Wonder Woman 1984 Bertahan di Puncak Box Office

Senin, 11 Januari 2021 | 18:13 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Film Wonder Woman 1984 masih bertahan di puncak box office selama tiga pekan berturut-turut di kawasan Amerika Serikat (AS) dan Kanada.

Seperti dilansir dari laman Variety, Senin (11/1/2021), sekuel film superhero ini meraup US$ 3 juta antara Jumat dan Minggu, menjadikan totalnya menyentuh US$ 32,6 juta selama tayang di kawasan tersebut. Di pasar internasional, film ini meraih US$ 4,7 juta dengan penghitungan total sebesar US$ 98,8 juta. Jika di total, di seluruh dunia film ini telah mengumpulkan US$ 131 juta.

Adapun di tempat kedua ditempati The Croods: A New Age dari Universal dan DreamWorks yang berhasil mengumpulkan US$ 1,8 juta dalam minggu ketujuh peluncurannya dengan penghitungan domestik sebesar $ 36,8 juta. Untuk pasar internasional, sekuel The Croods melewati US$ 90 juta setelah menambahkan US$ 5,1 juta dari 17 negara di luar negeri.

Sementara itu, film News of the World berhasil menempati posisi ketiga dengan US$ 1,2 juta. Film yang dibintangi Tom Hanks, dan disutradarai oleh Paul Greengrass ini, telah mengumpulkan US$ 7 juta hingga saat ini. Netflix memiliki hak internasional atas film tersebut.

Film Monster Hunter berhasil meraup US$ 1,1 juta untuk mendapatkan posisi keempat box office di kawasan AS dan Kanada. Setelah sebulan di bioskop, adaptasi video game dengan bintang Milla Jovovich tersebut telah menghasilkan US$ 7,8 juta.

Sedangkan di posisi kelima ditempati oleh film thriller psikologis bertajuk Fatale yang dibintangi oleh aktris Hilary Swank dan Michael Ealy, dengan mencatatkan pendapatan sebesar US$ 670.000 pada akhir pekan keempat peluncurannya.

Sumber: BeritaSatu.com