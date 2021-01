Taylor Swift Samai Rekor Michael Jackson

Senin, 11 Januari 2021 | 20:52 WIB

Oleh : Indah Handayani / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi Taylor Swift menyamai rekor Michael Jackson berkat albumnya, Evermore.

Evermore kembali ke puncak chart album Billboard 200 tertanggal 16 Januari untuk minggu ketiga tidak berturut-turut. Dengan demikian superstar tersebut sekarang memiliki 51 minggu kumulatif posisi puncak di seluruh dunia.

Angka itu tercapai berkat delapan albumnya yang memuncaki tangga lagu. Torehan itu menyamai rekor pencapaian Michael Jackson untuk minggu keempat terbanyak di posisi puncak chart. Kedua superstar tersebut berada di belakang The Beatles (rekor 132 minggu), Elvis Presley (67), dan Garth Brooks (52).

Tujuh dari delapan album Swift yang berada di puncak chart Billboard telah menghabiskan lebih dari seminggu di nomor 1 yakni: Fearless (11 minggu, 2008-09), Speak Now (enam minggu, 2010-11), Red (tujuh minggu, 2012-13), 1989 (11 minggu, 2014-15), Reputation (empat minggu, 2017-18), Folklore (delapan minggu, 2020), dan Evermore (tiga minggu, 2020-21). Satu-satunya albumnya yang mencatat satu minggu tunggal adalah Lover pada 2019.

BACA JUGA: Album Folklore Taylor Swift Terpopuler di 2020

Tangga lagu Billboard 200 memberi peringkat album paling populer dalam seminggu di Amerika Serikat (AS) berdasarkan konsumsi multi-metrik yang diukur dalam unit album yang setara. Unit terdiri dari penjualan album, album setara lagu (TEA), dan album setara streaming (SEA).

Setiap unit sama dengan satu penjualan album, atau 10 lagu individu yang dijual dari sebuah album, atau 3.750 didukung iklan atau 1.250 streaming audio dan video resmi sesuai permintaan berbayar atau langganan yang dihasilkan oleh lagu-lagu dari album.

The Beatles mencetak rekor tersebut dengan 19 album yang mereka hasilkan. Band ini terakhir berada di puncak chart Billboard pada 2000-2001 dengan album bertajuk 1. Album tersebut menghabiskan delapan minggu di puncak daftar.

BACA JUGA: Penyelenggaraan Grammy 2021 Ditunda karena Kasus Covid-19

Presley, yang meninggal pada 1977, memiliki total 10 pemuncak tangga lagu, dan terakhir berada di peringakat puncak chart pada tahun 2002 dengan set Elv1s: 30 # 1 Hits terbaik, yang menguasai posisi pertama selama tiga minggu. Brooks memiliki sembilan album untuk bisa menempati peringkat ketiga chart Billboard tersebut.

Brooks terakhir berada di posisi terdepan pada 2013 selama satu minggu dengan album set kotak Blame It All On My Roots: Five Decades of Influences. Sedangkan Jackson memiliki enam album yang bisa menguasai posisi puncak chart. Namun, sebagian besar rekor tersebut atau selama 37 minggu ditorehkan oleh album Thriller pada 1983-84. Jackson terakhir di puncak chart Billboard dengan soundtrack Michael Jackson's This Is It pada 2009 (selama satu minggu). Itu dirilis beberapa bulan setelah kematiannya awal tahun itu.

Rekor Terlama di Puncak Chart Album Billboard 200

1. The Beatles 132 minggu

2. Elvis Presley 67 minggu

3. Garth Brooks 52 minggu

4. Michael Jackson 51 minggu

5. Taylor Swift 51 minggu

Sumber: Billboard

Sumber: BeritaSatu.com