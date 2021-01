Disconnected, Cerita Perjuangan Anak Muda Bertahan Hidup Saat Pandemi

Jumat, 15 Januari 2021 | 18:19 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Situasi pandemi yang masih berlangsung saat ini ternyata tidak melulu dimaknai sebagai momentum untuk tepekur dan menyerah pada nasib. Di sisi lain, kondisi ini juga dipandang sebagai saatnya berjuang mengatasi keadaan sekaligus berkolaborasi meneguhkan tekad kebersamaan.

Berbarengan dengan pergantian tahun, peralihan waktu ini juga mendorong semangat dan optimisme untuk menghadapi tantangan maupun kabar baik di tahun yang baru. Spirit ini seperti yang dituangkan dalam original series di aplikasi Vision+ berjudul Disconnected.

Mengadaptasi dari situasi terkini yaitu pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia hampir sepanjang tahun lalu, original series bergenre drama potongan kehidupan ini menggambarkan persahabatan antara tiga anak muda yang terjalin sejak SMA dan harus bertahan hidup di tengah suasana pandemi.

Tayang berbarengan dengan dimulainya tahun baru 2021 secara eksklusif di aplikasi Vision+, original series Disconnected diharapkan dapat memberikan positive vibes dari kondisi terkini yang dihadapi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda di tengah pandemi.

Original series besutan rumah produksi lokal MNC Channels ini melibatkan talenta-talenta muda baru dan berbakat seperti Jovana, yang menjajal bakat aktingnya sebagai Gigi, seorang makeup artist yang yang memiliki masalah keluarga cukup pelik dan tengah berjuang untuk menjalani hidup di ibukota. "IT’S TIME Gengsss!! “DISCONNECTED” Chapter 1 sudah TAYANG!!" ungkapnya di akun IG @jovannajov.

Gigi memiliki dua sahabat karib sejak SMA. Salah satunya diperankan aktor muda yang namanya sudah tidak asing lagi di dunia FTV dan perfilman Indonesia, Lionil Hendrik. Dia memerankan tokoh Renee, seorang creative director di sebuah agensi digital yang hidup mandiri meski lahir dari keluarga menengah ke atas.

Serta Okka Pratama, model dan bintang iklan yang terlibat di film ini sebagai Angga, seorang marketing manager yang ikut terkena dampak dirumahkan karena pandemi meski harus membiayai keluarganya.

“Mengawali tahun 2021, Vision+ menghadirkan original series terbaru Disconnected yang tayang secara eksklusif sebagai Premium VOD. Menceritakan tentang perjuangan anak muda menghadapi situasi new normal di kala pandemi, Disconnected diharapkan bisa menjadi jadi suatu tontonan yang relate dan disukai oleh pengguna Vision+,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Director of OTT Product, Marketing & Programming MVN.

Clarissa juga menambahkan, “Melalui Disconnected, Vision+ juga ingin mengajak para pengguna untuk menyambut tahun 2021 dengan kutipan 'This too shall pass' yang bisa diambil dari pesan moral yang diangkat dari cerita ketiga tokoh utama dalam situasi yang sulit. Tayangan yang cocok untuk meningkatkan positive vibes di hari pertama di tahun 2021.”

Director of Programming, Production, & Content Acquisitions MVN Endang Mayawati mengatakan, “Vision+ akan selalu menyajikan tontonan yang berkualitas dan cocok untuk ditonton oleh penggunanya yang didominasi oleh kalangan anak muda. Melalui Disconnected yang dikemas dengan para talenta yang eye candy yang mengangkat isu terkini seputar situasi pandemi yang dibalut dengan konflik drama dan percintaan yang cukup ringan dan tentunya dapat memberikan pesan dan juga menghibur.”

“Disconnected bisa disaksikan secara eksklusif di Vision+, hanya dengan mengunduh aplikasi Vision+ lalu melakukan registrasi untuk mendapatkan 7 hari free trial untuk menonton seluruh tayangan Vision+ Premium,” pungkas Endang Mayawati.

Sumber: BeritaSatu.com