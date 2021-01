Doraemon 2 Siap Gebrak Bioskop

Jumat, 22 Januari 2021 | 20:15 WIB

Oleh : Dina Fitri Anisa / JAS

Film Stand by Me Doraemon 2. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Enam tahun setelah film Stand by Me Doraemon berhasil menaklukkan pasar Indonesia, kini kisah lanjutan dari Nobita dan Doraemon dalam karya Fujiko F Fujio kembali ke layar lebar. Film Doraemon Stand by Me Doraemon 2 akan menjadi petualangan penuh kasih dan lebih mengharu biru daripada film sebelumnya.

Di tahun 2020, Toho selaku studio yang mendistribusikan film tersebut secara resmi merilis informasi sekuel film fenomenal ini ke media. Tanggapan yang sangat masif dari seluruh dunia yang telah menanti lama kisah lanjutan dari film tersebut.

Sama seperti sebelumnya kali ini juga disajikan dalam teknologi animasi 3DCG. Dalam animasi kali ini, sutradara akan menyajikan animasi yang diambil dari episode orisinil Nobita Bersama Nenek.

BACA JUGA Warner Bros Tetapkan Godzilla vs Kong Tayang Maret 2021

Duet sutradara Takashi Yamazaki dan Ryuichi Yagi kembali mengemas film ini seperti sebelumnya. Dipastikan akan banyak momen-momen magis dari serial orisinilnya yang kita ingat dan disajikan dengan apik dalam teknologi 3DCG di film ini.

Kisahnya sendiri merupakan kisah lanjutan langsung dari film Stand by Me Doraemon yang dirilis pada Desember 2014. Suatu hari Nobita (suara diisi oleh: Ohara Megumi) menemukan boneka beruang yang dijahit tangan oleh nenek tercinta (Miyamoto Nobuko).

Hal tersebut memicu kenangan itu mengharukan untuk Nobita, dan menanyakan kepada Doraemon (Mizuta Wasabi) apakah mereka dapat menggunakan mesin waktu untuk mengunjungi Nenek di masa lampau.

CBI Pictures dan ODEX Private Limited bekerja sama dalam perilisan film ini pada Februari 2021. Diharapkan film ini dapat menghangatkan hati para penggemar setia Doraemon di seluruh Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com