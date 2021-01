Musik dan Radio Berperan Jaga Kesehatan Jiwa di Masa Pandemi

Jumat, 22 Januari 2021 | 21:17 WIB

Oleh : Chairul Fikri / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Bahagia menjadi salah satu satu kunci untuk menjaga kesehatan jiwa selama masa sulit yang dialami masyarakat luas sejak merebaknya pandemi Covid-19. Bahagia seringkali harus diupayakan, dengan berbagai cara yang dapat menjaga pikiran tetap positif dan optimistis.

Head of Content and Promotion Masima Radio Network, Evan Perdana, menyampaikan, Masima Radio Network sangat memahami bahwa situasi yang gembira mampu menciptakan kebahagiaan bagi pendengar dan memberikan manfaat kesehatan yang jauh lebih luas.

"Kami menyadari, musik dan radio punya peran besar untuk membangun mood pendengar. Karena itu kami ingin ambil bagian dalam memberikan dukungan bagi pendengar di masa penuh tantangan ini untuk tetap optimistis, bersemangat dan fokus pada hal baik," ujar Evan Perdana dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Jumat (22/1/2021).

Evan menambahkan, melalui radio show multi brand yang disiarkan Delta FM, Bahana FM dan Female Radio, Masima Radio Network ingin menjadi penghubung antara pendengar dengan dunia, menghindari rasa terisolasi, serta menumbuhkan perasaan bahagia.

"Siaran multi brand program Good Morning Indonesia dan Afternoon Feel Good akan disiarkan di 8 kota besar Indonesia dan juga dapat dinikmati melalui streaming, dengan misi menebar kebaikan dan kebahagiaan untuk masyarakat Indonesia dimanapun berada. Dengan radio host yang ceria, program informatif dan up to date, kami yakin dapat menemani masyarakat untuk terus bahagia. Kami mengajak masyarakat untuk just be good and do good," tambahnya.

Siaran Good Morning Indonesia akan digawangi oleh 3 penyiar yang sudah sangat dikenal pendengar, yakni Ben Kasyafani, Sissy Prescillia dan Nino Kayam. Latar belakang yang berbeda antara ketiganya, dari aktor, presenter, musisi, single, dan menikah serta telah menjadi orang tua, justru memberikan warna yang kaya dan sudut pandang yang berbeda.

Penyiar Good Morning Indonesia yang sekaligus aktor dan presenter, Ben Kasyafani mengatakan, menjalani profesi sebagai penyiar terutama dalam situasi sekarang membuatnya terasa lebih content dan ada sebersit rasa bangga karena bisa menjadi teman di masa sulit bagi pendengar.

"Kesepian dan merasa sendiri, rasanya bukan kombinasi yang baik untuk menjalani masa yang penuh tantangan ini. Bersama Sissy dan Nino, kami berkesempatan menghilangkan rasa sepi dan terisolasi, memberikan informasi berharga dan menghadirkan kegembiraan yang sangat diperlukan untuk bertahan menjalani hari yang berat. Gelak tawa bahagia yang dirasakan pendengar terefleksi dan akhirnya turut menjadi kebahagiaan bagi kami juga," kata Ben Kasyafani.

Psikolog dan peneliti perilaku konsumen, Dra Retno Dewanti Purba MPsi memaparkan, kesehatan menjadi satu fokus yang sangat penting saat ini. Tak hanya kesehatan fisik, tapi tentunya juga kesehatan jiwa, karena keduanya merupakan satu kesatuan.

"Memastikan bahwa kita berada dalam kondisi sehat jiwa semestinya dilakukan dengan sungguh-sungguh agar kita bisa menjalani masa sulit ini dengan lebih positif, gembira dan bahagia dan pada ujungnya membantu terjaganya imunitas tubuh," jelas Retno.

Saat ketegangan dan kecemasan menjadi beban yang berat, tambah Retno, ada baiknya untuk mencoba mencari kegiatan yang bersifat menurunkan ketegangan dalam diri, yang menghadirkan perasaan tidak sendiri, membangun mood yang baik dan nyaman berada di rumah.

"Radio bisa dijadikan salah satu pilihan yang baik untuk memberikan efek baik pada mood kita. Menghibur diri dengan mendengarkan musik yang enak sambil ditemani percakapan-percakapan yang menyamankan dari program radio diharapkan bisa memberi efek baik dan positif," tambahnya.

Menurut Retno, lessons learned selama ini menempatkan radio sebagai salah satu media yang bisa menjadi 'teman' seperjalanan bagi pendengarnya. Ada efek companionship yang didapatkan karena menemani di banyak situasi dan aktivitas sekaligus dapat menimbulkan rasa 'terhubung' dengan dunia luar.

"Tak lupa untuk bersyukur karena sebenarnya kita masih punya 'kemewahan' untuk memilih aktivitas yang menghibur, memilih media yang bisa memberi efek senang, nyaman, tentram sambal terus mendapat informasi yang bermanfaat,” pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com