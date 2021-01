Pacu Bisnis Streaming, Vision+ Milik IPTV Geber Konten Orisinal

Senin, 25 Januari 2021 | 13:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Serial orisinal Disconnected besutan aplikasi streaming Vision+ milik PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) sukses bikin penasaran dengan cerita adaptasi dari situasi terkini pandemi Covid-19.

Tak pelak, kesuksesan Disconnected tersebut menunjukkan Vision+ terus berkomitmen menjadi aplikasi streaming terbaik yang juga menyajikan tayangan gratis.

“Vision+ adalah solusi bagi para pengguna yang memiliki mobilitas yang tinggi, namun membutuhkan hiburan yang lengkap dan berkualitas, tak hanya original content, tetapi juga berbagai genre VOD dari library MNC Group, saluran TV lokal dan linear terlengkap,” kata Endang Mayawati selaku Director of Programming, Production, & Content Acquisitions MVN.

Adapun, Vision+ memiliki ragam konten orisinal yang berkualitas, menghibur, dan gratis.

Vision+, aplikasi streaming dengan tagline Happiness, Anytime, Anywhere! ini memiliki 41 saluran yang bisa disaksikan gratis, yaitu pertama, lokal FTA Channel (21 Channel), yaitu RCTI, GTV, MNCTV, iNews, TVRI, SCTV, Indosiar, Trans 7, Trans TV, Metro, Bandung TV, Kompas TV, Net, RTV, DAAI TV, Jak TV, JTV, Bali TV, TV 9, ANTV, TVOne

Kedua, saluran dengan genre news, religi, free international channels, yaitu MNC News, IDX, BeritaSatu, Life, Muslim TV, TV MU, Tawaf, Al Quran Al Kareem, EWTN, Reformed 21, MNC Shop Signature, MNC Super Sale, Shanghai Dragon, Jiangsu TV, Hunan TV, Xing Kong TV, Anhui, DW, CGTN, CGTN Documentary.

“Vision+ yang berkomitmen untuk menyebarkan Happiness, Anytime, Anywhere akan selalu siap untuk memberikan hiburan yang beragam dan up to date dari para penggunanya setiap saat,” kata Clarissa Tanoesoedibjo selaku Director of OTT Product, Marketing & Programming MVN.

Clarissa memaparkan komitmen memanjakan audiens Vision+ tersebut diwujudkan dengan video on demand (VOD) gratis dan terdiri dari 6.000 jam tayangan dengan ragam genre Indonesia, FTV, musik, serial anak, hiburan, drama serial, web series, dan konten pendek.

Adapun, seri orisinal Disconnected yang bergenre drama slice of life ini menggambarkan persahabatan antara tiga anak muda yang terjalin sejak SMA dan harus bertahan hidup di tengah suasana pandemi ini.

