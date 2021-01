Empat Lagu Baru Ramaikan Playlist Resso

Kamis, 28 Januari 2021 | 13:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kalangan pecinta musik disambut dengan berbagai lagu baru yang membuka tahun ini dengan sangat sukses. Pasalnya, musisi dari setiap genre membawa semangat dan inspirasi baru untuk tahun 2021, dan tentunya masih banyak lagi yang akan menghadirkan karyanya.

Head of Music & Content Resso Indonesia, Christo Putra menjelaskan, sebagai aplikasi streaming musik sosial pertama di dunia dengan perpustakaan musik yang luas, Resso siap menghadirkan musik lokal dan internasional yang baru dan terhangat kepada penggunanya.

"Ada lebih dari seribu jenis sub-genre dan lagu yang dapat didengarkan. Dan tahun ini, Resso ingin mengajak pengguna mengikuti perjalanan menemukan musik baru yang dapat mereka nikmati dan menunjukkan kemungkinan tidak terbatas dalam menikmati lagu,” kata Christo seperti dikutip dari keterangan resminya, Kamis (28/1/2021).

Menurut Christo, setiap pengguna selalu dapat menemukan musik terbaru dan terhangat di platform Resso dengan mudah. "Caranya, hanya dengan menelusuri New Release Hot 20 di Resso,” kata Christo, seraya memberikan rekomendasi beberapa lagu baru dan hot yang dapat didengarkan di Resso.

De Una Vez - Selena Gomez

Selena Gomez akhirnya merilis single berbahasa Spanyolnya yang sangat ditunggu-tunggu, De Una Vez, yang ingin dilakukannya sejak 10 tahun lalu. Lagu yang diproduksi oleh Tainy, Albert Hype, Jota Rosa, dan Neon16 ini adalah lagu pop berirama dengan sedikit pengaruh musik urban.

De Una Vez menceritakan tentang seseorang yang menyembuhkan dirinya dari luka hubungan sebelumnya dan kembali mendapatkan kepercayaan diri. Lagu ini juga menandakan lagu berbahasa Spanyol kedua Gomez sejak Un Año Sin Lluvia pada tahun 2010.

Waktuku Hampa - Ardhito Pramono

Ditulis oleh musisi jaz legendaris Indonesia, Candra Darusman, Waktuku Hampa adalah salah satu single di album baru Detik Waktu # 2 - Perjalanan Karya Cipta Candra Darusman dan dinyanyikan oleh salah satu penyanyi muda berbakat, Ardhito Pramono.

Single ini akan menjadi pertama kalinya Ardhito menampilkan dan merekam lagu ciptaan komposer lain. Lagu Waktu Hampa sendiri bercerita tentang bagaimana seseorang akan merasa hampa tanpa orang tercinta yang digambarkan melalui metafora yang indah. Dengan vibe jaz yang dibawa, lagu ini sempurna untuk didengarkan di malam hari saat sedang bersantai.

How We Used To - Stephanie Poetri

Setelah sukses dengan single I Love You 3000, Stephanie Poetri yang merupakan salah satu penyanyi berbakat di Indonesia, kembali dengan single terbaru How We Used To di bawah naungan label 88 Rising.

Single baru ini, merupakan lagu pertama yang ditulisnya setelah pindah ke Amerika Serikat (AS). Untuk lagu baru ini, Stephanie bekerja sama dengan produser ternama, seperti Doc Daniel dan Mason Sacks.

My Treasure - Treasure

Grup baru di dunia K-pop, Treasure, memulai tahun ini dengan rilis besar, tak lama setelah comeback mereka pada akhir tahun lalu. Album ini dikatakan berisi serangkaian cerita yang mengekspresikan harapan, kekuatan, dan kebahagiaan.

Album The Treasure Effect memiliki 12 lagu, dengan lagu utama My Treasure yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan dukungan hangat kepada orang-orang. Lagu itu sendiri memancarkan energi positif yang tentunya akan menghibur pendengarnya.

