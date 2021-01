Isi Suara Film Disney, Anggun Wujudkan Mimpi Masa Kecil

Kamis, 28 Januari 2021 | 19:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sukses di kancah musik internasional, Anggun kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Kali ini, Anggun dipercaya untuk mengisi suara salah satu karakter Disney berjudul Raya and the Last Dragon.

“Ini merupakan sebuah kehormatan besar dan impian masa kecil. Ketika Disney Studios di Paris menghubungi, saya tidak dapat mempercayainya. Saya sangat senang karena saya adalah penggemar berat film-film animasi Disney. Saya akan mengisi suara untuk karakter Virana, seseorang yang agak otoriter tetapi merupakan pemimpin yang berhati besar,” jelas Anggun dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu, Kamis (28/1/2021).

Anggun mengatakan bahwa, film animasi yang luar biasa ini memberikan penghargaan yang kuat pada budaya Asia Tenggara. Pelantun Snow in Sahara ini pun merasa bahwa karya ini tidak hanya akan menghibur banyak penonton, tetapi juga memberikan penghormatan yang indah kepada masyarakat Asia

“Ini adalah sebuah petualangan yang luar biasa untuk di jalani bersama keluarga. Anda akan melakukan perjalanan melewati pemandangan yang luar biasa dan cerita diangkat dari cerita rakyat dan elemen budaya benua Asia,” tuturnya.

Di tengah kesibukannya mempromosikan film animasi Disney, Anggun rupanya tetap aktif melakukan syuting sebagai juri dalam acara The Mask Singer. Kesibukannya di masa pandemi ini pun menjadi wujud syukur yang ia panjatkan kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk terus berkarya di kancah global.

