Prediksi The Simpsons Kembali Tepat soal Proyek Menghalangi Matahari

The Simpsons (Foto: wired)

Los Angeles, Beritasatu.com – Serial kartun terkenal di AS The Simpsons selama ini diketahui terkenal dengan prediksinya mengenai kondisi saat ini. Salah satunya ketika mereka membuat episode yang menampilkan Donald Trump menjadi Presiden AS.

Kini, mereka memprediksi akan adanya sebuah proyek untuk menghalangi pancaran sinar matahari memanaskan bumi. Diketahui proyek seperti itu ternyata tengah dilakukan peneliti dari Universitas Harvard yang didanai oleh Bill Gates dari koceknya sendiri.

Proyek yang dinamai ScoPEx ini mencoba melepaskan partikel kalsium karbonat ke atmosfir bumi untuk menghalangi sinar matahari, dengan tujuan memperlambat pemanasan global.

The Simpsons pada episode Who Shot Mr Burns?, telah mengisahkan adanya proyek menghalangi sinar matahari yang dilakukan pemiliki instalasi nuklir Kota Springfield, Montgomery Burns.

Diketahui tim ilmuwan Harvard akan melakukan uji coba ScoPEx atau singkatan dari Stratospheric Controlled Perturbation Experiment di Swedia.

