Park Seo Jun Kagumi Semangat Milenial Indonesia

Minggu, 7 Februari 2021 | 11:37 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Bintang ternama asal Korea Selatan, Park Seo Jun mengungkapkan, anak muda Indonesia mempunyai potensi dan semangat luar biasa. Dia mengajak milenial Indonesia untuk terus bersikap positif agar bisa mengatasi segala tantangan hidup, terutama di masa pandemi Covid-19.

"Saya merasa terhormat dinobatkan sebagai International Brand Ambassador Blibli, e-commerce lokal terkemuka di Indonesia. Sebagai seorang milenial, saya menghadapi banyak tantangan, dalam mewujudkan mimpi yang ingin saya capai,” kata Park Seo Jun seperti dikutip keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Minggu (7/2/2021).

Park Seo Jun dicintai oleh penggemar di seluruh dunia berkat perannya di berbagai drama seperti Fight My Way di KBS, What’s Wrong with Secretary Kim di tvN, dan Itaewon Class di JTBC.

BACA JUGA Perkuat Layanan Online, MPPA Jalin Kolaborasi dengan Blibli

Sebagai aktor, dia juga membintangi film seperti Midnight Runners, yang mengantarkannya meraih penghargaan untuk kategori aktor baru terbaik dan juga memenangkan penghargaan di ajang Asian Film Award (AFA) ke-13 untuk kategori AFA Rising Star.

Menurut Park Seo Jun, dengan kreativitas dan optimisme, dia mampu meraih segala aspirasi. "Semangat inilah yang saya ingin kobarkan pada milenial Indonesia, yang saya tahu memiliki talenta dan kegigihan luar biasa untuk menjadikan masa depan lebih baik," tegasnya.

Optimisme generasi muda di tengah pandemi ini terekam dalam riset Deloitte, yang menunjukkan, generasi milenial dan Gen Z tidak patah semangat dan bertekad untuk melakukan perubahan positif di masyarakat. Hingga 60 persen generasi dari mereka bahkan berusaha membeli produk dari bisnis yang melibatkan banyak orang untuk memberi dampak positif di masa pandemi.

BACA JUGA Sandiaga: Milenial Mampu Bangkitkan Pariwisata Indonesia

Senior Vice President of Brand Strategy Blibli, Marlen Deine mengatakan, Blibli memilih Park Seo Jun karena ingin menularkan semangat berkarya dan spirit optimisme Park Seo Jun kepada generasi muda yang menjadi pengguna utama platform Blibli.

"Mayoritas dari pelanggan kami adalah kaum milenial muda yang memiliki hidup dinamis dan terkoneksi secara digital. Park Seo Jun merupakan perwujudan dari semangat anak-anak muda yang berani mewujudkan kreativitas mereka dengan menggunakan talenta yang dimiliki,” kata Marlen.

Sumber: BeritaSatu.com