Aura Kasih Beberkan Alasan Gugat Cerai Suami

Selasa, 9 Februari 2021 | 21:46 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Rumah tangga artis Aura Kasih dan Eryck Amaral saat ini kondisinya tengah dalam ujung tanduk. Aura diketahui sudah mendaftarkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 17 Desember 2020 lalu.

Menurutnya keputusan mengakhiri hubungannya dengan sang suami sudah sesuai dengan keputusan dan kesepakatan bersama. Hal itu diungkapkan wanita kelahiran Bandung, 26 Februari 1987 itu saat berbincang dengan Ashanty dalam video Youtuber The Hermansyah yang ditayangkan Selasa (9/2/2021).

"Salah satu alasan kenapa aku menggugat cerai dengan Eryck adalah aku enggak bisa LDR (long distance relationship atau hubungan jarak jauh), ngapain aku sendirian di sini, mending aku sendiri beneran," ungkap Aura Kasih.

Ditambahkan Aura Kasih, saat ini Eryck sendiri tengah berada di Bangkok, Thailand karena ia bekerja dan memiliki bisnis di sana. Hal itu yang membuat keduanya kini terpisah jauh. Namun pandemi Covid-19 membuat keduanya makin sulit untuk bertemu lantaran adanya pembatasan keluar masuk suatu negara.

BACA JUGA Aura Kasih Fokus Kembangkan Bisnis Klinik Kecantikan

"Pas Covid kita pisah. Sebelum Covid dia pergi ke Bangkok ada apa namanya salah satu kontrak film, iklan, terus ya aku nggak mungkin di sana. Terus masing-masing dia sibuk dengan kerjaan ya sudah kita sendiri-sendiri saja, tetapi kita tetap keluarga. Pas penerbangan dibuka lagi dia bilang lagi menikmati pekerjaan dia di sana, itu bagus buat dia. Itu yang membuat hubungan kita jadi kurang harmonis," lanjut Aura.

Mantan kekasih Ariel Noah itu menyebut perpisahan dengan sang suami makin tak terelakan lantaran Eryck memintanya meninggalkan Indonesia dan tinggal bersamanya di Thailand.

"Sejak awal nikah, mungkin ada hal-hal yang dia bikin gak enak dan gak suka tinggal di Indonesia. Karena dari dulu dia udah bilang, 'Kita harus pindah yuk'. Cuma kan enggak bisa, karierku di sini. Bikin bisnis juga di sini, dan menurut dia, 'Gue enggak bisa ikutin lo.' Egonya cowok. Akhirnya dari pada ribet kita memutuskan untuk pisah baik-baik sih maksudnya saling menyetujui meskipun ada drama, up and down. Banyak hal saja, kalau ada baik, nggak baik. Drama ya wajar sih ya. Orang nggak selalu senang terus, jadi menurut aku wajar saja," tuturnya.

"Dan saat ini kita lagi nunggu proses panggilan sidang, tapi kalau secara agama mah sebenarnya sudah divorce. Karena sudah saling menyetujui dan kalau di buku nikah kita sudah minta tanda tangan," tandasnya mengakhiri.

Sumber: BeritaSatu.com