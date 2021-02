Cara Unik Youtuber Fiki Naki Simulasi Nyatakan Cinta di Hari Valentine

Minggu, 14 Februari 2021 | 19:26 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Hari Valentine dianggap hari spesial bagi sebagian anak muda di seluruh dunia. Lantaran hari tersebut sebagai hari kasih sayang yang syarat akan makna cinta. Biasanya seorang pria single, memanfaatkan momen hari valentine sebagai waktu buat mereka menyatakan cinta kepada pasangan yang diincarnya selama ini.

Hal itu setidaknya dilakukan oleh seorang youtuber bernama Fiki Naki. yang berusaha melakukan simulasi menyatakan cinta di hari valentine ini dengan menggunakan cokelat.

Adalah Katy, seorang wanita asal Korea yang ditemuinya dalam program aplikasi OmeTV, menjadi wanita yang menerima pernyataan cinta dari Fiki.

Hal itu terlihat dalam konten media sosial Fiki dengan menggunakan Beng-Beng Share it edisi spesial hari Valentine sebagai hadiah yang akan diberikannya kepada seseorang yang spesial. Melihat pesan yang terdapat di bawah kemasan Beng-Beng Share It bertuliskan I Love You.

"Ini tuh (Beng-Beng Share it) cokelat Valentine untuk orang Indonesia," ucap fiki saat melakukan simulasi pernyataan cinta Fiki kepada wanita yang disayanginya dibantu oleh Katy.

Meski hanya simulasi, perempuan asal korea tersebut langsung tersipu malu.

"Ini merupakan hadiah yang lebih manis daripada hadiah besar yang aku terima. Karena yang terpenting, pesan yang ingin disampaikan di hari Valentine ini tercipta dengan baik," ucap Katy.

Video tersebut langsung mendapat tanggapan beragam dari warganet. Terlebih sebuah akun gosip @Lambe_Turah mengunggah cuplikan video Fiki yang tengah menyatakan cinta ke wanita Korea tersebut.

"Gaess, nih babang @fikinakii ngajarin biar keluar dari zona jomblo di valentine tahun ini," dalam caption video yang mereka unggah.

Entah ending-nya seperti apa. Publik pastinya anyak yang bertanya siapakah wanita beruntung yang akan diluluhkan hatinya oleh Fiki Naki, Apakah itu aslinya Katy, atau wanita yang selama ini dekat dengan Fiki yakni Dayana yang merupakan wanita asal Kazakhstan?.

Sumber: BeritaSatu.com