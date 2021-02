Movieland Akan Jadi Pusat Industri Film Terbesar di Indonesia

Minggu, 14 Februari 2021 | 20:18 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - MNC Studio Internasional Tbk berencana akan membangun sebuah pusat industri film dan drama seri berkelas dunia yang diberinama Movieland. Di lahan seluas 21 hektare di Kawasan Ekonomi Khusus MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan dibangun beberapa gedung yang diharapkan akan bisa membangkitkan industri keratif di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Angela Herliani Tanoesoedibjo dalam keterangan resminya, Minggu (14/2/2021).

"Dengan pembangunan Movieland oleh MNC Group ini diharapkan mampu menghadirkan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang besar sehingga turut membantu upaya pemulihan pascapandemi. Selain itu juga sekaligus pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia," ungkap Angela dalam sambutannya.

Sementara Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo melihat kawasan Lido bisa jadi kawasan wisata yang sangat menjanjikan, dari gunung all the way sampai dengan ke laut. Pembangunannya mudah sekali karena infrastruktur sudah ada semua.

BACA JUGA MNC Lido City Jadi KEK Pariwisata, Ini Progres Proyeknya

"Dengan demikian, investor akan datang berbondong-bondong. Sehingga pemerintah tidak perlu investasi lagi. ITDC tidak perlu lagi keluar uang. Ada third party dari luar maupun dalam negeri yang siap. Saya yakin seyakin-yakinnya kawasan ini akan berkembang pesat," tutur Hary Tanoesoedibjo.

Dijelaskan pula oleh Direktur Utama MSIN, Ella Kartika, Movieland yang akan mereka bangun itu akan mengusung konsep pusat industri film dan drama yang terintegrasi dengan dilengkap fasilitas produksi seperti lokasi syuting, studio tertutup, dengan didukung peralatan produksi yang mutakhir dan fasilitas pasca produksi denga tekhnologi berkelas dunia.

"Movieland kami siapkan sebagai lokasi produksi film dan drama seri (TV & OTT) yang mengintegrasikan semua tahapan produksi mulai dari praproduksi, produksi sampai pascaproduksi dengan konsep controllable environment yang akan berdampak positif pada kualitas produksi film dan drama seri (TV & OTT) di tanah air," tandasnya.

Movieland dilengkapi juga dengan backlot berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit, halte bis, sekolah, supermarket bahkan gedung dengan tampak muka seperti bandar udara. Fasilitas pendukung lainnya termasuk sound stage seluas 1.500 meter per segi yang dilengkapi giant green screen dan water tank maupun set khusus penunjang produksi.

Sumber: BeritaSatu.com