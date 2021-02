Rutin Tes PCR, Ashanty, Aurel, Azriel, dan Arsy Positif Covid-19

Senin, 15 Februari 2021 | 19:12 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Kabar mengejutkan datang dari keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty. Pagi tadi, melalui Instagram Story-nya, Ashanty dan Aurel mengumumkan bahwa mereka positif Covid-19. Selain itu, dua orang anggota keluarga lain, yakni Azriel dan Arsy juga positif. Dengan begitu, hanya Anang dan sang putra bungsu, Arsa, yang tidak tertular.

Kabar tersebut ditulis oleh asisten Ashanty, Vyndika, di Instagram Story @ashanty_ash. Hal ini cukup mengejutkan bagi keluarga tersebut karena mereka mengaku rutin tes PCR setiap minggu.

"Setiap minggu Bunda pasti PCR karena ada sakit bawaan. Terakhir swab tanggal 8 Februari, negatif. Sabtu kemarin (13/2/2021) kemarin tes antigen, negatif," tulis Vyndika.

Namun, Minggu (14/2/2021), tiba-tiba Ashanty demam meriang, flu, batuk, panas tinggi, dan sesak napas. Setelah menjalani tes PCR, hasilnya positif Covid-19.

"Akhirnya semua yang ada di rumah juga dicek (tes PCR). Yang positif juga Kakak Loly (Aurel), Arsy, dan Jiel (Azriel). Mohon doanya teman-teman semua," lanjutnya.

Sementara di Instagram story-nya, Aurel mengumumkan kondisi terbarunya itu dengan memajang fotonya bersama sang adik, Arsy.

"Hai guys, yang pernah ketemu kita atau apa pun, please check ya. Kita rajin banget PCR dll dan selalu negatif. Semalam kita check, positif. Stay safe guys! Love you all," tulisnya.

Sumber: BeritaSatu.com