Selebgram Rachel Vennya Resmi Berpisah dengan Niko Al Hakim

Selasa, 16 Februari 2021 | 19:38 WIB

Oleh : Chairul Fikri / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Selebgram terkenal Rachel Vennya akhirnya resmi berpisah dengan suaminya, Niko Al Hakim. Hal itu terungkap saat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai yang dilayangkan wanita kelahiran 23 September 1995 itu pada 20 Januari 2021 lalu.

Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum Rachel Vennya, Tessa Prayugi saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan usai pembacaan putusan sidang perceraian Rachel Vennya dan Niko Al Hakim, Selasa (16/2/2021).

"Tadi dari hasil sidang yang digelar tertutup, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Rachel kepada suaminya, Niko Al Hakim. Lantaran Niko hanya sekali datang pada sidang pertama dan sidang selanjutanya tidak pernah datang. Proses mediasinya gagal karena titik temu dan dari dua saksi yang diajukan memang tak mampu menyelamatkan pernikahan keduanya. Tadi hakim memutuskan mereka berpisah," ungkap Tessa.

Tessa sendiri enggan menyebutkan penyebab akhirnya Rachel dan Niko akhirnya berpisah. Bahkan ketika sejumlah wartawan menyanyakan apakah perpisahan ini terjadi lantaran adanya orang ketiga dalam pernikahan keduanya, Tessa enggan mengungkapkan.

"Kalau itu (penyebab perceraian) saya no comment. Sebab, itu sudah masuk materi persidangan," tambahnya.

Tessa sendiri meyakinkan Rachel hanya mengajukan gugatan cerai kepada sang suami. Sedangkan dirinya tak mempermasalahkan masalah harta gono-gini yang mereka dapat setelah menikah termasuk masalah hak asuh anak.

"Terkait hak asuh, keduanya sepakat untuk mengasuhnya bersama. Terkait masalah pembagian harta gono gini juga enggak disinggung. Sidang ini murni hanya perceraian saja. Sementara untuk masalah masalah nafkah juga masih akan dimusyarawahkan bersama," tegasnya.

Minta Maaf

Sementara itu, dalam unggahan di media sosialnya, Rachel mengaku meminta maaf kepada suami, keluarga, dan seluruh masyarakat bila memang keputusan yang diambilnya mengecewakan banyak pihak.

"Aku tau ini adalah keputusan yang mengecewakan, but life must goes on. Kalau aku & Mas Niko bisa move on, aku harap kalian juga. Aku & mas Niko sekarang cuma beda status aja dari suami istri jadi teman baik yang sama-sama akan mengasuh abang & adik dengan kasih yg tak terhingga (kalian gak perlu khawatir, we'll figure it out)," tulis Rachel.

"Banyak yang bilang bahwa foto yg kita bagikan palsu, dan jangan percaya apa yang ada di sosmed. Tapi bagiku, kalian ga perlu harus percaya apapun yg ada di sosmed. Tapi kalian cuma perlu serap energi baiknya, karena setiap postingan seseorang pasti itu bukan cuma best moment, tp ada harapan kalo foto tersebut akan jadi kenangan indah nantinya. Semoga kalian selalu melihat kebaikan & menemukan kebahagiaan disetiap kondisi," tegasnya.

Rachel tak ingin masalah yang menyebabkan dirinya memutuskan untuk berpisah dari suaminya itu berdampak besar dalam kehidupannya kelak. Oleh sebab itu, dirinya berharap unggahannya ini bisa terus memberikan aura positif bagi semua orang yang mencintainya.

"Dengan berat hati juga aku mau minta maaf kepada wartawan/media krn aku gak bisa melakukan pers/diwawancara dgn begitu banyak camera dan pertanyaan yg begitu cepat terlebih masalah keluarga. Aku harap kalian ngerti kalo aku belum terbiasa dan punya kecemasan sendiri saat berhadapan dgn kalian," tulisnya lagi.

"Kalian ga perlu nunggu di rumah aku atau dimanapun karena yg akan kalian dapatkan hanya aku & keluarga dengan diam, aku tau kalian sdg bekerja sekali lagi maaf ya, terima kasih banyak. Semoga kalian selalu melihat kebaikan & menemukan kebahagiaan di setiap kondisi," tukasnya mengakhiri.

Sumber: BeritaSatu.com