Kim Kardashian Mengajukan Cerai Kanye West

Sabtu, 20 Februari 2021 | 07:44 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Los Angeles, Beritasatu.com – Salah satu pasangan selebriti terkenal di dunia kini bakal berpisah. Dilaporkan Kim Kardashian telah mengajukan cerai kepada suaminya musisi terkenal Kanye West.

Kim yang dikenal dalam serial realitas TV Keeping Up with The Kardashians telah menikah dengan Kanye selama tujuh tahun.

TMZ baru-baru ini melaporkan, kedua pasangan ini akhirnya sepakat berpisah karena mengalami masalah dalam hubungan rumah tangga mereka.

BACA JUGA Kanye West Bakal Terjun ke Bisnis Kosmetik

Kim kini tengah mengajukan hak asuh untuk perawatan keempat anak mereka, mengingat perjanjian pranikah mereka masih berlaku hingga saat ini.

Sumber: marca.com