Disney Gandeng Via Vallen di Film Raya and the Last Dragon

Sabtu, 20 Februari 2021 | 16:10 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Penyanyi berbakat Indonesia, Via Vallen, berkolaborasi dengan Disney Indonesia untuk menyanyikan lagu berjudul 'Kita Bisa' yang merupakan versi bahasa Indonesia dari original soundtrack Disney’s 'Raya and the Last Dragon'. Film animasi tersebut bakal tayang pada Maret 2021 mendatang. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi berbakat Indonesia Via Vallen berkolaborasi dengan Disney Indonesia untuk menyanyikan lagu berjudul Kita Bisa, yang merupakan versi bahasa Indonesia dari original soundtrack film animasi terbaru, Raya and the Last Dragon, yang tayang pada Maret 2021 mendatang.

Lagu yang dibawakan Via Vallen, diadaptasi dari original soundtrack film Raya and the Last Dragon berjudul Lead the Way yang dinyanyikan oleh Jhené Aiko.

Lirik penuh semangat serta iringan musik yang ceria dalam lagu Kita Bisa menggambarkan perjalanan Raya dan teman-temannya dalam mempersatukan kembali Kumandra berbekal kepercayaan dan kerja sama.

"Menjadi bagian dari film ini merupakan sebuah pengalaman spesial bagi saya, terutama karena Raya and the Last Dragon ini merupakan film Disney pertama yang terinspirasi dengan budaya yang begitu dekat dengan kita, termasuk Indonesia. Saya harap, kolaborasi spesial ini dapat membawa kisah Raya and the Last Dragon lebih dekat dengan para penonton di Indonesia,” jelas Via dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (20/2/2021).

Film Raya and the Last Dragon bercerita tentang petualangan menantang seorang pendekar bernama Raya. Dahulu kala, manusia dan naga hidup berdampingan di Kumandra. Hingga suatu hari, kejahatan mengancam rakyat Kumandra dan membuat para naga harus mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan negeri tersebut.

Berselang 500 tahun kemudian, kejahatan yang sama telah kembali. Pertaruhan nasib Kumandra bergantung pada Raya untuk menemukan sang naga terakhir guna mempersatukan kembali Kumandra.

Elemen-elemen yang ada di dalam Kumandra terinspirasi dari kekayaan budaya dan alam yang dikenal masyarakat Asia Tenggara, seperti motif, warna, arsitektur, makanan, hingga nilai, kebiasaan dan adat istiadat.

Perjalanan seru penuh aksi Raya dan teman-temannya yang lucu dan menggemaskan dalam lingkungan masyarakat Kumandra yang dinamis menggambarkan kehidupan sehari-hari yang begitu dekat.

Pentingnya nilai gotong royong serta persatuan dalam perbedaan menjadi inti dari film ini, menjadikan Raya and the Last Dragon sebuah sajian spesial yang segar dan tak terduga.

