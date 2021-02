Tony Leung dan Andy Lau Kembali Adu Akting di Film Goldfinger

Sabtu, 20 Februari 2021 | 16:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Aktor Tony Leung Chiu-Wai dan Andy Lau bakal kembali adu akting dalam film aksi baru berjudul Goldfinger.

Seperti dikutip dari Variety, Sabtu (20/2/2021) kedua aktor ini belum pernah bekerja sama kembali selama kurang lebih 18 tahun, atau tepatnya sejak trilogi film Infernal Affairs.

Naskah film Goldfinger akan ditulis dan disutradarai oleh Felix Chong dan didukung oleh Kaisar Motion Pictures, dengan besaran anggaran sekitar US$ 30,8 juta atau setara Rp 433,2 miliar (kurs Rp 14.066 per dolar).

Saat keduanya tampil di Infernal Affairs, film tersebut berhasil meraup kesuksesan besar. Pada film pertama (2002) dan sekuelnya pada tahun 2003 masing-masing meraup US$ 7 juta dan US$ 3,2 juta di Hong Kong, tetapi tidak diputar secara luas di Tiongkok. Saat sekual ketiga, film tersebut berhasil meraup US$ 3,9 juta di Hong Kong dan US$ 5,6 juta di Tiongkok.

Adapun film terakhir yang dibintangi Leung yang diputar di daratan Tiongkok adalah film Europe Raiders, yang meraup US$ 22,4 juta pada 2018. Film-filmnya secara kolektif menghasilkan total US$ 664 juta di negara tersebut.

Sedangkan Andy Lau, saat ini terdaftar sebagai aktor paling populer keempat dalam daftar popularitas real-time yang dikeluarkan oleh Maoyan.

Andy Lau juga merupakan aktor pria dengan peringkat tertinggi ke-25 dalam hal pendapatan box office, dengan menghasilkan US$ 1,4 miliar selama kariernya. Adapun film terakhirnya, Shock Wave 2 berhasil meraih pemasukan US$ 196 juta.

Sementara itu, anggota lain dari pemeran Goldfinger adalah aktor veteran Hong Kong Simon Yam, Philip Keung, serta Alex Fong Chung-sun, bintang muda Cantopop Charlene Choi, Chin Ka-lok dan Carlos Chan.

