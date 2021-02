The Croods 2 Pimpin Daftar Box Office

Senin, 22 Februari 2021 | 16:27 WIB

Los Angeles, Beritasatu.com - Sekuel film animasi Universal Pictures, The Croods 2 memimpin daftar box office di Amerika Serikat (AS) pada pekan lalu. The Crood 2 yang tayang perdana pada November tahun lalu, mampu membukukan pendapatan sebesar US$ 1,7 juta atau setara Rp 24 miliar (Kurs Rp 14.131 per dolar).

Pendapatan film ini, bahkan mengalahkan film rilis terbaru seperti The Little Things yang dibintangi Denzel Washington dan Judas and the Black Messiah. Setelah 13 minggu tayang di bioskop, sekuel The Croods' telah menghasilkan US$ 50 juta, dan diprediksi akan mampu melampaui pencapaian film Tenet (US$ 58 juta) sebagai film dengan pendapatan kotor tertinggi di masa pandemi Covid-19.

Kondisi di AS sangat berbeda dengan Tiongkok. Penjualan tiket bioskop di Tiongkok pada tahun ini melonjak ke level tertinggi, setelah peluncuran beberapa film laris seperti Detective Chinatown 3, Hai, Mom, dan A Writer’s Odyssey. Secara total, judul-judul film tersebut dan lainnya menghasilkan rekor penjualan tiket US$ 1,2 miliar selama libur Imlek di Tiongkok.

"Hasil dari Tiongkok pasti menggembirakan. Hal menunjukkan bahwa respons pandemi yang efektif, dikombinasikan dengan aliran produk lokal yang stabil, dapat memberikan hasil yang menakjubkan,” kata analis Comscore, Paul Dergarabedian, seperti dilansir dari laman Variety, Senin (22/2/2021).

Dergarabedian memprediksi, butuh waktu lama untuk melihat level box office AS kembali normal. "Saat peluncuran vaksin berlanjut di AS dan kasus menurun, ini menandakan masa depan yang sangat kuat untuk box office," tandasnya.

Sementara itu, film The Little Things yang berada di posisi kedua menghasilkan US$ 1,2 juta. Film yang juga dibintangi oleh Rami Malek dan Jared Leto ini telah mengumpulkan US$ 11 juta dalam empat minggu.

Sedangkan Judas and the Black Messiah berada di urutan ketiga, menghasilkan US$ 905.000 dengan total pendapatan selama penayangan mencapai US$ 3,3 juta.

Film Warner Bros lainnya, Wonder Woman 1984 berad di posisi keempat dengan pendapatan US$ 805.000. Sekuel superhero yang dibintangi Gal Gadot ini telah menghasilkan US$ 42 juta di AS.

Sedangkan film The Marksman yang dibintangi aktor Liam Neeson, melengkapi posisi lima besar dengan pendapatan US$ 775.000 dan total pendapatannya selama di AS menjadi $ 11,4 juta.

