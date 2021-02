Stevie Wonder Akan Pindah ke Ghana

Selasa, 23 Februari 2021 | 11:36 WIB

Oleh : Heru Andriyanto / HA

Beritasatu.com – Ikon musik pop dunia Stevie Wonder mengatakan akan pindah ke Ghana akibat bisingnya politik di Amerika Serikat.

Hal tersebut ia ungkapkan dalam acara bincang-bincang dengan Oprah Winfrey.

"Saya ingin melihat negara ini kembali tersenyum, dan saya ingin itu terjadi sebelum saya pergi dan pindah ke Ghana karena itulah yang akan saya lakukan," kata Wonder.

Winfrey lalu bertanya: "Apakah Anda akan pindah secara permanen ke Ghana?"

"Betul," jawab Wonder, yang kondang dengan sejumlah lagu seperti "You Are the Sunshine of My Life", "I Just Called to Say I Love You" dan “Part-Time Lover”.

"Saya tidak ingin melihat anak cucu saya harus bilang begini: ‘tolong hormati saya, ketahuilah saya orang penting, tolong hargai saya.’ Apaan itu?" tambahnya.

Wonder, penyanyi tuna netra yang lahir dan besar di Michigan, belajar memainkan piano, drum, dan harmonika sejak usia 9 tahun dan mengikat kontrak dengan perusahaan rekaman Motown pada 1961.

Sejak itu, ia telah memenangkan 25 penghargaan Grammy Award.

Sumber: CNN