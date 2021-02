Kolaborasi dengan Soundwave, Vidi Aldiano Remix "Gadis Genit"

Kamis, 25 Februari 2021 | 22:59 WIB

Oleh : Chairul Fikri / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Satu dekade lalu, Vidi Aldiano sempat merilis tembang "Gadis Genit" dalam album "Yang Kedua" (2011). Lagu itu menjadi salah satu lagu yang turut melambungkan namanya. Untuk mengenang perjalanan bermusiknya, Vidi memutuskan untuk melakukan remix pada lagu "Gadis Genit" dengan menggandeng duo Rinni Wulandari dan Jevin Julian yang tergabung dalam Soundwave.

"Kalau bisa dibilang ini remix yang beda karena ini vokalnya baru, musiknya baru, ada suara Rinni juga. Jadi, ini semuanya berubah. Ada vokal, ada aransemen. Jadi enggak kayak remix-remix kebanyakan yang ambil vokalnya aja dari lagu originalnya terus diganti musiknya. Ini beneran rekaman lagi," kata Vidi Aldiano dalam konferensi pers virtual, Kamis (25/2/2021).

Vidi mengaku menikmati penggarapan dari versi remix "Gadis Genit". Dia pun mengatakan prosesnya terjadi dengan cepat. Ia juga mengaku tidak menemukan kesulitan untuk menyamakan frekuensi dengan Jevin Julian dan Rinni Wulandari. Sebab, ini adalah kali ketiga dia dan Jevin bekerja sama.

Sebelumnya, mereka pernah berkolaborasi dalam "I Don't Mind" bersama Sheryl Sheinafia dan Zamrud Khatulistiwa.

"Ini sudah ketiga kalinya aku bekerja sama dengan Jevin. Tentunya ada diskusi sama dia, kami diskusi bareng, workshop bareng. Kami memang visinya sama, jadi prosesnya sangat-sangat cepat, selalu sama Jevin (kerja sama) semuanya kayak jalan tol," ungkap Vidi.

Menurut Vidi, "Gadis Genit" adalah lagu yang penting baginya. Sebab saat pertama kali dirilis, lagu itu dia tulis untuk para penggemarnya.

"'Gadis Genit' ini lagu yang aku tulis bersama temanku, namanya Bimo. 'Gadis Genit' inspirasi terbesarnya itu fans aku. Di 2011 itu, masa di mana media TV punya acara musik, aku pasti sering ketemu fans aku. Mereka kebanyakan gadis-gadis makanya aku pingin bikin lagu buat mereka," kata Vidi.

Versi remix dari "Gadis Genit" dapat didengarkan secara eksklusif di layanan streaming Resso sebagai bagian dari campaign #EkspresikanDiriLewatMusik. Sebelumnya, Resso juga telah merilis secara eksklusif kolaborasi Endah N Rhesa dan Vira Talisa dalam Liburan Indie dan Maliq & D'Essentials dan Bilal Indrajaya dalam Himalaya.

Vidi melihat kolaborasi ini sebagai bentuk interaksi dirinya dengan para penggemarnya yang selama pandemi ini terkendala.

"Sebagai penyanyi, tantangan bagi saya tidak hanya untuk membuat atau meluncurkan lagu baru, tetapi juga berpikir out of the box untuk terlibat dengan para penggemar baru dengan cara yang relevan untuk mereka. Sebagai platform streaming musik digital, Resso adalah mitra penting dalam mencapai tujuan saya. Saya sangat senang dan bangga mempersembahkan versi remix 'Gadis Genit' oleh Soundwave kepada para penggemar. Sangat menyegarkan mendengar lagu ini di-remix dengan sentuhan, rasa, dan alur yang baru. Lagu ini sekarang jauh lebih up-beat, lebih fresh dan kekinian," tutur Vidi.

Dengan kolaborasi ini, Vidi sendiri berharap akan bisa tetap berinteraksi dengan para penggemarnya. Apalagi, dalam platform itu, penggemar langsung bisa berinteraksi dengan dirinya.

"Di platform TikTok, penggemar dapat bernyanyi bersama aku dalam duet virtual. Lalu baik aku ataupun penggemarku bisa mem-posting-nya dengan tagar #GenitOnResso di bagian caption," tandasnya.

BACA JUGA Vidi Aldiano Andalkan Media Sosial untuk Raup Uang

Sumber: BeritaSatu.com