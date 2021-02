Mawar de Jongh Bangga Berduet dengan Vino G Bastian di Film Terbarunya

Minggu, 28 Februari 2021 | 17:43 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Sukses memerankan tokoh Anelis dalam film Bumi Manusia yang diangkat dari novel mahakarya Pramoedya Ananta Toer, Mawar Eva de Jongh mengawali tahun 2021 ini dengan bermain dalam film berjudul Lockdown?. Hebatnya film yang dimainkan Haarlem, Belanda 26 September 2001 itu akan menjadi duet pertamanya dengan aktor senior Vino G Bastian.

Mengetahui hal tersebut, Mawar mengaku bangga akhirnya bisa beradu akting dengan suami aktris cantik Marsha Timothy itu.

"#Commingsoon with Vino G Bastian," tulis Mawar De Jongh sambil memamerkan foto berduanya dengan Vino di akun instagramnya.

Vino sendiri juga menyatakan kebahagiaannya bisa bermain dengan bintang cantik yang tengah naik daun di Industri perfilman tanah air itu.

"If you truly love someone, don't ever decorate their eyes with tears. #comingatyou #vinogbastian," tambah Vino dalam akun media sosialnya.

Postingan tersebut sontak membuat para penggemarnya bertanya-tanya apakah judul film terbaru yang akan menduetkan dua aktor dan aktris terbaik di Indonesia itu .Lantaran belum satu genap sehari, postingan ini sudah mendapatkan ratusan komentar dari netizen, dimana sebagian besar menebak-nebak judul film yang mereka posting.

Apa yang terjadi di akun instagram milik Mawar, juga terjadi di akun instagram milik Vino Bastian. Namun, karena tidak mencantumkan judul apapun, penggemar Vino menduga kalau ini ada bagian dari adegan film Miracle In Cell No 7.

Seperti komentar dari penggemar Vino @albar_mauludi06, “Buat yang nanya ini film apa? Ini film miracle in cell no.7 adaptasi film luar dan di-versi indonesia. Film aslinya pecah tapi versi Indonesia ga bakalan kalah pecah sih.”

Mawar Eva dan Vino Bastian memang sedang terlibat dalam film Miracle In Cell No 7, sebuah film yang diremake dari film Korea berjudul sama. Lalu, apakah postingan yang ditautkan Mawar dan Vino merupakan adegan film tersebut, atau film terbaru mereka berjudul Lockdown seperti caption yang ditulis Mawar?

Sumber: BeritaSatu.com