BTS Sabet Dua Piala di Korea Music Awards

Minggu, 28 Februari 2021 | 22:28 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Seoul, Beritasatu.com - Ajang Korea Music Awards edisi ke-18 digelar pada hari ini, Minggu (28/2/2021) dan disiarkan secara daring. Grup BTS berhasil menyabet dua piala untuk kategori Song of the Year dan Best Pop Song untuk lagu Dynamite

Dalam pesan video, Jungkook berkata, "Saya pikir banyak orang telah tersentuh oleh ketulusan kami melalui 'Dynamite". Kami akan bekerja keras untuk membayar kembali hadiah dari penghargaan yang sangat berharga dengan musik yang lebih baik. ”

Sementara itu band Leenalchi membawa pulang tiga trofi untuk kategori Artis Tahun Ini, Lagu Rock Modern Terbaik, dan Album Crossover Terbaik.

Leenalchi dikenal dengan persilangan unik antara pansori, bentuk cerita musik tradisional Korea, dan musik pop. Band ini menjadi viral setelah bekerja sama dengan organisasi pariwisata Korea untuk merilis video promosi yang mempromosikan tujuan pariwisata Korea.

Sumber: Soompi