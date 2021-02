Usai Tampil di MTV Unplugged, BTS Jadi Sasaran Pernyataan Anti-Asia dan Rasisme

Minggu, 28 Februari 2021 | 23:02 WIB

Seoul, Beritasatu.com - Grup boyband asal Korea, BTS mendapat perlakuan rasis dari Matthias Matuschik, penyiar Radio Bayern 3 asal Jerman, Matthias Matuschik. Pernyataan rasis disampaikan Matuschik menyusul penampilan BTS dalam episode spesial MTV Unplugged pada 23 Februari lalu.

Dalam episode itu, BTS salah satunya menyanyikan lagu cover Fix You dari Coldplay.

Setelah episode MTV Unplugged ditayangkan, Matuschikthe menyebut dirinya tidak menyukai cover Fix You yang dinyanyikan BTS. Kemudian terlontarlah pernyataan bernada rasis dan kebencian.

Dia membandingkan band tersebut dengan pandemi virus corona (Covid-19), dan menggambarkan BTS sebagai virus jelek yang mudah-mudahan akan segera ada vaksinnya juga. Selain itu dia juga mengatakan atas hukuman cover lagu Fix You yang dinilainya jelek itu, BTS dikatakannya akan berlibur di Korea Utara selama 20 tahun ke depan.

Sontak, pernyataan rasis dan penuh kebencian Matuschikthe itu mengundang reaksi internasional dari fan. Tak lama setelah itu Matuschikthe dan stasiun Radio Bayern 3 meminta maaf meski dinilai tidak tulus.

"Ini adalah ciri khas dari pertunjukan ini dan juga presenter untuk mengungkapkan pendapatnya dengan jelas, terbuka, dan tanpa cela. Tapi dalam kasus ini, dia melampaui batas dalam pilihan kata-katanya. Sebagai hasil dari upaya untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang secara ironis dilebih-lebihkan dan dengan kemarahan yang berlebihan, dia melukai perasaan banyak penggemar BTS. Tapi saat dia meyakinkan kami ini sama sekali bukan niatnya. Dia hanya ingin mengungkapkan kekesalannya tentang versi cover yang disebutkan di atas," ujar Bayern 3 dalam pernyataannya.

"Ini adalah pendapat pribadinya, terlepas dari asal dan latar belakang budaya band tersebut. Anda tidak harus berbagi rasa ini serta cara berekspresi yang cukup kasar."

Sementara itu Matuschikthe menyebut apa yang dikatakannya sama sekali tidak bernada rasis. "Saya tidak menentang Korea Selatan, Anda tidak dapat menuduh saya xenofobia hanya karena boyband ini berasal dari Selatan. Korea… Saya punya mobil dari Korea Selatan. Saya memiliki mobil paling keren," ujarnya membela diri.

Selain Fix You, di MTC Unplugged BTS juga menyanyikan Telepathy, Blue & Grey, Dynamite, dan Life Goes On dari album 2020 mereka.

Secara keseluruhan, episode MTV Unplugged adalah perayaan karya penting BTS dari tahun lalu. "Dynamite" menjadi lagu pertama BTS yang debut di Nomor 1 di Billboard Hot 100, dan grup ini menjadi grup Korea Selatan pertama yang mencapai Nomor 1 di tangga lagu.

BTS masuk nominasi Grammy Award 2021 untuk "Dynamite". Penghargaan Grammy tahunan ke-63 akan ditayangkan pada tanggal 14 Maret, dan anggota BTS dinominasikan untuk Penampilan Duo/Grup Pop Terbaik.

