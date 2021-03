Nomadland Menangkan Dua Penghargaan Terbaik Golden Globe

Senin, 1 Maret 2021 | 20:14 WIB

Oleh : Indah Handayani / JAS

Los Angeles, Beritasatu.com – Film drama Nomadland memenangkan dua pernghargaan bergengsi insan perfilman Hollywood, Golden Globes 2021, yang digelar secara virtual pada Senin (1/3/2021) dini hari waktu Indonesia.

Dua penghargaan tersebut adalah Film Drama Terbaik dan Sutradara Terbaik untuk Chloe Zhao yang lahir di Tiongkok. Itu membuat Zhao menjadi wanita kedua yang menang di Golden Globes dalam kategori itu, dan sutradara wanita pertama keturunan Asia yang menang. Dua kemenangan untuk Nomadland meningkatkan profil film menjelang nominasi Oscar pada Maret mendatang.

BACA JUGA Di Tengah Pandemi, Golden Globes 2021 Tetap Digelar dengan Meriah

Sacha Baron Cohen, pencipta Borat Subsequent Moviefilm dari Amazon Studios dinobatkan sebagai aktor film komedi terbaik, sedangkan penyanyi Andra Day keluar sebagai aktor film drama terbaik untuk peran utamanya dalam The United States Vs. Billie Holiday.

Drama periode Netflix Inc Mank tentang penulis skenario Citizen Kane Herman Mankiewicz, telah masuk dalam enam nominasi tetapi mengakhiri malam itu dengan tangan kosong. Namun demikian, layanan streaming Netflix menjadi pemenang terbesar pada penghargaan tersebut dengan empat kemenangan di bidang film dan enam untuk televisi, termasuk serial drama TV terbaik The Crown dan The Queen's Gambit.

BACA JUGA Tantangan dan Kemudahan di Balik Golden Globes 2021

Sementara itu, Jodie Foster keluar sebagai aktris pendukung terbaik untuk drama hukum penjara Guantanamo The Mauritanian. Penghargaan aktor terbaik anumerta untuk Chadwick Boseman, yang meninggal pada usia 43, Agustus 2020 lalu, dalam perjuangannya melawan kanker yang dirahasiakan. Film Soul, produksi pertama Pixar yang memiliki karakter kulit hitam sebagai pemeran utama, dinobatkan sebagai film animasi terbaik.

Sumber: Reuters