Rose Blackpink Luncurkan Debut Solo pada 12 Maret

Senin, 1 Maret 2021 | 22:50 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Seoul, Beritasatu.com - Salah satu anggota girlband Blackpink, Rose akan segera meluncurkan debut solo pada 12 Maret mendatang.

Menandai debut solonya, Rose telah merilis dua poster teaser, pada hari Selasa (2/3/2021) dini hari waktu Korea.

Dalam satu poster, sang idola terlihat berbaring dengan pakaian ungu acak-acakan, sementara di poster kedua, dia berjalan melintasi jalan kosong yang tampak berkabut dan penuh asap.

Sebagai bagian dari promosi solonya, ia akan tampil sebagai tamu di program variety SBS My Little Old Boy' Syuting untuk episode tersebut dilakukan minggu lalu.

Sumber: AllKpop