Menang di Golden Globes, Chloe Zhao Bikin Bangga Wanita Asia

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam perhelatan Golden Globes 2021 yang digelar Minggu (28/2/2021) malam waktu Los Angeles dan New York City, Amerika Serikat, nama Chloe Zao muncul sebagai pemenang di kategori bergengsi, Sutradara Terbaik. Ia berhasil menyisihkan para rivalnya yakni Emerald Fennell ("Promising Young Woman"), David Fincher ("Mank"), Regina King ("One Night in Miami"), dan Aaron Sorkin ("The Trial of The Chicago 7").

Tak pelak, kemenangan Chloe disambut gembira masyarakat Asia dan juga kaum perempuan. Sebab, Chloe adalah perempuan Asia pertama yang memenangkan penghargaan Sutradara Terbaik dalam ajang Golden Globes. Ia memenangkan penghargaan itu lewat filmnya, "Nomadland".

Selain itu, Chloe merupakan perempuan kedua yang menyabet penghargaan di kategori bergengsi ini. Sebelumnya, perempuan pertama yang meraih penghargaan Sutradara Terbaik adalah Barbra Streisand pada 1984.

Gemuruh kebahagiaan, kebanggaan, dan dukungan terhadap Chloe pun mencuat di media sosial. Banyak yang menyebutnya sebagai "inspirasi bagi gadis-gadis Asia" dan kemenangannya sebagai "kemenangan untuk seluruh kaum wanita di mana pun".

"Sebagai seorang perempuan berdarah Asia di lingkup dunia seni, saya sangat terinspirasi melihat Chloe Zhao menciptakan sejarah malam ini sebagai wanita dengan kulit berwarna pertama yang memenangkan penghargaan Sutradara Terbaik," cuit sebuah akun Twitter.

Barbra Streisand sendiri ikut berbangga hati melihat kesuksesan Chloe. "Sudah saatnya. Selamat Chloe, kamu pantas mendapatkan penghargaan ini!" cuit Barbra di akun Twitter-nya.

Kemenangan Chloe juga dirayakan di situs media sosial Tiongkok, Weibo. Banyak yang memuji bakatnya dalam membesut film.

"Ini pertama kalinya sutradara asal Tiongkok yang memenangkan penghargaan di Golden Globes. Selamat Zhao, kami menantikan penghargaanmu berikutnya," tulis seseorang dalam kolom komentar.

"Nomadland" adalah film panjang ketiga yang digarap Chloe. Sebelumnya, ia membesut film "Songs My Brother Taught Me" dan "The Rider". Saat ini, sutradara kelahiran Beijing itu tengah sibuk dengan proyek film selanjutnya, sebuah film dari Marvel berjudul "The Eternals".

