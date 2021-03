Aldiv RIlis Single Kedua Berjudul Tuhan Kirimkan Hatimu

Rabu, 3 Maret 2021 | 19:37 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Sukses dengan single perdananya berjudul Tinggal Rasa yang menandakan debutnya di industri musik tanah air., tak lantas membuat penyanyi bernama Aldiv berpuas diri. Meski sadar singlenya dirilis di masa pandemi Covid-19, namun Aldiv percaya karyanya ini akan bisa meneguhkan namanya sebagai seorang penyanyi berbakat di masa depan.

Hal itu yang melandasi Aldiv kembali merilis single keduanya bertajuk Tuhan Kirimkan Hatimu.

"Lagu tersebut menjadi salah satu single Aldiv yang cukup menyentuh dari beberapa single yang akan dirilisnya nanti. Padahal, proses single tersebut dikerjakan kurang lebih hanya memakan waktu sebulan dengan santai dan rileks. Lagu kedua ini memang hanya berjarak dua bulan dengan single pertama yang Aldiv rilis awal Januari 2021 lalu," ungkap Aldiv.

Single kedua ini diciptakan oleh seorang musisi hebat yakni Badai Kerispatih.

"Perasaanku sangat senang sekali saat menggarap lagu Tuhan Kirimkan Hatimu ini. Lagu ini ciptaan Mas Badai yang lagu-lagunya sudah aku nyanyikan dari kecil. Apalagi di lagu ini menceritakan kekaguman seorang lelaki kepada perempuan yang tulus memberikan cintanya. Bertemakan romantis, lirik yang berbicara dan nada yang easy listening membuat aku takjub dengan karya Mas Badai," tambahnya.

Sementara itu, Ferry Ardiansyah, salah satu leader label Dumeca Records mengaku memang tertarik dengan ciri khas dan vokal yang dimiliki oleh Aldiv. Mereka percaya dimana depan Aldiv akan bisa jadi solois pria terbaik seperti Afgan dan Judika.

"Single ini diproduksi secara serius dari hati, dipromosikan secara blusukan dan gerilya, berbekal semangat nothing to lose karena If we never tried it, then we will never know when we were successful. Dengan karya ini menghasilkan sebuah komposisi sederhana tapi oke. Petikan gitar akustik serta piano yang terdengar empuk, lirik yang romantis, berbalut harmoni vokal yang hangat. Judul lagu yang diusung pun kembali tergambar dengan indah lewat tulisan lirik di lagu Tuhan Kirimkan Hatimu ini," tandasnya.

